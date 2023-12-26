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Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 5 askerin cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerin memleketlerinde düzenlenen törenlerde anaların ve eşlerin feryatları yürekleri dağladı.

26.12.2023 - 15:06,  Güncelleme: 15:37
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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan 6 askerimizin cenaze törenlerinde şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu. Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan Denizli'de, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın Malatya'da, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Gümüşhane'de, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokat'ta, Piyade Teğmen Ramazan Günay Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehitler için düzenlenen törende anaların ve eşlerin feryatları yürek yaktı.

Yüreğimize kor olup düştüler! Şehitlerimize 6 ilde 6 veda

ŞEHİT TEĞMEN AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Irak'da gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay Afyonkarahisar'daki baba ocağına getirildi. Şehit Günay için köy meydanında tören alanı hazırlandı. Şehit Günay'ın köyünde cadde ve sokaklarla birlikte evler Türk bayrakları ile donatıldı.

Yüreğimize kor olup düştüler! Şehitlerimize 6 ilde 6 veda

TOKAT ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yüreğimize kor olup düştüler! Şehitlerimize 6 ilde 6 veda

EŞİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Cenazede 4 aylık hamile Seda Yazıcı, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak gözyaşı döktü, "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek" dedi. Şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutuna sarıldı.

Yüreğimize kor olup düştüler! Şehitlerimize 6 ilde 6 veda

TABUTUNDAKİ BAYRAK ACILI BABAYA TESLİM EDİLDİ

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi. Burada İl Müftü Vekili Kamil Tuncel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan şehidin naaşı Yeşilyurt köyündeki baba ocağına götürüldü. Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi. Vali Mustafa Özarslan, defin sonrası şehidin babası Tuncay Erenoğlu'na Türk bayrağını teslim etti.

Yüreğimize kor olup düştüler! Şehitlerimize 6 ilde 6 veda

DENİZLİLİ ŞEHİT SON KEZ BABA OCAĞINDA

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Şehit eşinin "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" feryatları yürekleri dağladı.

Yüreğimize kor olup düştüler! Şehitlerimize 6 ilde 6 veda

ŞEHİT ER EMRE TAŞKIN MALATYA'YI GÖZYAŞINA BOĞDU

Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesi'nde 22 Aralık gecesi üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için Malatya'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ümmühan ve babası Engin Taşkın ile Şırnak'ta jandarmaya Uzman Çavuş olan Yunus Taşkın ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.

Yüreğimize kor olup düştüler! Şehitlerimiz için 6 ilde 6 veda
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
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