Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tam 3 ton bozulmuş tek tırnaklı eti ele geçirildi

Sayın yetkililer cezalar caydırıcı değil, bu işi yapan kişiler yine aynı kişiler uslanmazlar. Sadece para cezası ile bu iş çözülmez. 25 yıl cezası olsun bakalım o zaman yapacaklarmı. Sattıkları her ne ise hapishanede onlara yedirilsin…

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