Zelenskiy, Harkov'da parka İHA saldırısında 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Harkov'da parka İHA saldırısında 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü açıkladı

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Zelenskiy, Harkov\'da parka İHA saldırısında 3\'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü açıkladı
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Rusya'nın Harkov bölgesindeki bir köyde parka düzenlediği İHA saldırısında 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 14 kişi yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Ivan Vyhivskyi, İHA'nın ailelerin çocuklarıyla vakit geçirdiği parka isabet ettiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da bir parka düzenlediği İHA saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 14 kişi de yaralandı.

Rusya, bir kez daha Ukrayna'da sivilleri hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesinde bir köyde bulunan parka düzenlediği İHA saldırısında 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 14 kişi de yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Ivan Vyhivskyi, İHA'nın ailelerin çocuklarıyla vakit geçirdiği bir parka isabet ettiğini belirterek, bebek arabasındaki bir çocuğun cansız bedenini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov yaptığı açıklamada, Harkov kentinin güneybatısındaki saldırıda daha önce 15 kişinin yaralandığını bildirmişti.

"Bebek arabasındaki küçük bir kız çocuğu öldürüldü, adı Angelina'ydı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkov'a korkunç bir saldırı düzenleyerek, doğrudan parktaki sivilleri hedef aldığını belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın saldırıyı İran yapımı Şahed tipi İHA ile düzenlediğini aktararak, "Tam bir vahşet. Çocuklar da dahil olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Bebek arabasındaki küçük bir kız çocuğu öldürüldü, adı Angelina'ydı. Henüz bir yaşını biraz geçmişti, Ağustos 2025'te doğmuştu. Annesinin adı Inna'ydı. Hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bir diğer kız çocuğu ise 11 yaşındaydı. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 6'sı çocuk olmak üzere 14 kişi daha yaralandı" dedi.

Zelenskiy, "Rusya bu aptalca savaşı sürdürdüğü sürece onunla para kazanmayı düşünemezsiniz. Ölümler devam ettiği sürece Rusya'ya yönelik yaptırımların yürürlükte kalmasını talep ediyoruz. Amerika'dan güçlü olmasını ve Lindsey Graham yasasını uygulamasını istiyoruz. Avrupa'dan desteğini sürdürmesini rica ediyoruz. Barışın getirilmesi ve güvenliğin garanti altına alınması için mümkün olan her şeyin yapılmasını istiyoruz. Ukrayna barış istiyor. Tüm bu süre boyunca ölümleri sürdürmekte ısrar eden taraf Rusya'dır. Dünyanın savaşı durduracak yeterli gücü var. Bu güç nihayet katillere karşı kullanılmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıUluslararasıPolitika3. SayfaRusyaÇocukDünyaSon Dakika

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