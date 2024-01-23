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Camdan aşağı atılan insan kafasını gören temizlik işçisi: Top zannettim, çöpe atacaktım - Son Dakika
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Camdan aşağı atılan insan kafasını gören temizlik işçisi: Top zannettim, çöpe atacaktım

İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs, tartıştığı arkadaşının başını baltayla kesip çatıdan aşağı attı. Şahıs kendini de camdan atarken o anları gören bir temizlik işçisi "Biz top zannettik. Çöp diye alacaktık." ifadelerini kullandı.

23.01.2024 - 12:03,
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İstanbul Zeytinburnu'nda çatı katında çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşını baltayla öldürdükten sonra başını keserek aşağı attı. Ardından çatıdan atlayan adam yaralandı. Olayın görgü şahidi temizlik işçisi o anları anlatarak "Biz top zannettik. Çöp diye alacaktık. Baktım yerde kan var. Arkadaş da balta da şuradaydı. Ambulansı çağırdım." dedi.

Camdan aşağı atılan insan kafasını gören temizlik işçisi: Top zannettim, çöpe atacaktım

KAFASINI KESİP AŞAĞI ATTI

Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Tartışma alevlenince ikili kavgaya tutuştu. Ardından şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesti. Dehşete düşüren olayda şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağı attı.

Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişi baltayla öldürüldü, başı kesilerek aşağı atıldı

CAMDAN AŞAĞI ATLADI

Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişimde bulundu. O sırada sokakta bulunanlar yaşananlar karşısında şok olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışma sürdürülüyor.

Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişi baltayla öldürüldü, başı kesilerek aşağı atıldı

"TOP ZANNETTİK, ÇÖPE ATACAKTIK"

Adil Gürbüz isimli temizlik işçisi, "Kafanın yere çarptığını gördüm. Biz top zannettik. Çöp diye alacaktık. Baktım yerde kan var. Geriye çekildim. Arkadaş da balta da şuradaydı. O orda kıvranıyordu. Balta yerdeydi. Ambulansı çağırdım. Ambulans aldı götürdü" dedi.

Camdan aşağı atılan insan kafasını gören temizlik işçisi: Top zannettim, çöpe atacaktım
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zeytinburnu, Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Camdan aşağı atılan insan kafasını gören temizlik işçisi: Top zannettim, çöpe atacaktım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdan aşağı atılan insan kafasını gören temizlik işçisi: Top zannettim, çöpe atacaktım - Son Dakika
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