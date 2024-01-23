Camdan aşağı atılan insan kafasını gören temizlik işçisi: Top zannettim, çöpe atacaktım

İstanbul Zeytinburnu'nda çatı katında çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşını baltayla öldürdükten sonra başını keserek aşağı attı. Ardından çatıdan atlayan adam yaralandı. Olayın görgü şahidi temizlik işçisi o anları anlatarak "Biz top zannettik. Çöp diye alacaktık. Baktım yerde kan var. Arkadaş da balta da şuradaydı. Ambulansı çağırdım." dedi.

KAFASINI KESİP AŞAĞI ATTI

Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Tartışma alevlenince ikili kavgaya tutuştu. Ardından şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesti. Dehşete düşüren olayda şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağı attı.

CAMDAN AŞAĞI ATLADI

Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişimde bulundu. O sırada sokakta bulunanlar yaşananlar karşısında şok olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışma sürdürülüyor.

"TOP ZANNETTİK, ÇÖPE ATACAKTIK"

Adil Gürbüz isimli temizlik işçisi, "Kafanın yere çarptığını gördüm. Biz top zannettik. Çöp diye alacaktık. Baktım yerde kan var. Geriye çekildim. Arkadaş da balta da şuradaydı. O orda kıvranıyordu. Balta yerdeydi. Ambulansı çağırdım. Ambulans aldı götürdü" dedi.