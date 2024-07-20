Zeytinburnu'nda küfür cinayeti: Şüpheliler Edirne'de yakalandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda küfür cinayeti: Şüpheliler Edirne'de yakalandı

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Zeytinburnu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada küfür eden bir şahsı döverek öldüren ve hastane acil servisine bırakarak kaçan 2 şüpheli, Edirne'de yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, Bayram Gündoğdu'nun küfür etmesi üzerine şüpheliler tarafından dövüldüğü görüldü. Şüpheliler, Gündoğdu'yu hastaneye bıraktıktan sonra kaçmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasını tespit ederek şüphelileri Edirne'de yakaladı. Şüpheliler, cinayeti itiraf ederek tutuklandı.

20.07.2024 02:09
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Zeytinburnu'nda küfür cinayeti: Şüpheliler Edirne'de yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında küfür eden şahsı döverek öldüren ve hastane acil servisine bırakarak kaçan 2 şüpheli Edirne'de yakalandı. Tarafların tartıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesinde 2 Temmuz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre Bayram Gündoğdu (52), alacak verecek meselesi nedeniyle 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bu sırada Gündoğdu küfür edince 2 şüpheli tarafından dövüldü. Şüpheliler 'yolda bulduk' diyerek Gündoğdu'yu hastanenin acil servisine bıraktı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Gündoğdu tüm müdahalelere rağmen 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Edirne'de yakalandılar

İnceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mağdurun hastaneye getirildiği otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin C.F.D. adlı şüpheliye ait olduğu belirlendi. Bayram Gündoğdu'nun olay günü bir tekstil atölyesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dövüldüğü ve ağır yaralandığı tespit edildi. Şüphelilerin C.F.D. ve S.Y.Ç. olduğunu belirledi. İstanbul'dan kaçtıkları tespit edilen 2 şüphelinin izi Edirne'de bulundu. Bir evde saklandıkları tespit edilen C.F.D. ve S.Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin cinayeti itiraf ettiği kavga sırasında amcalarına küfür eden Bayram Gündoğdu'yu dövdüklerini bayılınca da hastaneye bıraktıklarını anlattığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu\'nda küfür cinayeti: Şüpheliler Edirne\'de yakalandı
Kaynak: İHA

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