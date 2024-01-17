 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zeytinburnu'nda Mağazaya Giren 3 Kadın Hırsızın Soyunduğu Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda Mağazaya Giren 3 Kadın Hırsızın Soyunduğu Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zeytinburnu'nda bir mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldıktan sonra biri soyunarak yakalanmamak için kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu\'nda Mağazaya Giren 3 Kadın Hırsızın Soyunduğu Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
17.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:17
Abone Ol

Zeytinburnu'nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından kadınlardan biri yakalanmamak için soyundu. O anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

ÇALIŞANI OYALAMAYA BAŞLADILAR

Olay, Pazartesi günü öğle saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki kıyafet satışı yapılan mağazada meydana geldi. İddiaya göre 3 kadın hırsız, dükkana girdikten sonra kasaya yönelerek çalışanı oyalama başladı.

Zeytinburnu'nda Mağazaya Giren 3 Kadın Hırsızın Soyunduğu Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

ÇANTAYI ÇALDIKTAN SONRA SOYUNMAYA BAŞLADI

Kadınlardan biri, el çabukluğuyla tezgahtaki kasanın yanındaki ve içinde 3 bin dolar, 150 bin lira ve 2 araba anahtarı ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı. Bu sırada hırsızlardan biri ise soyunmaya başladı. Gözlerine inanamayan görevli, dışarı çıkarak diğer esnaflara haber verdi. Dükkanın dışarı çıkan kadın soyunmaya devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınlar kaçarken, dükkan sahibi polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Zeytinburnu'nda Mağazaya Giren 3 Kadın Hırsızın Soyunduğu Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

"SOYUNUNCA MÜDAHALE EDEMEMİŞLER"

Yaşadığı olayı anlatan mağaza sahibi Selahattin Aydın, "Ben diğer dükkandaydım elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele de etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar da müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikayetçi. Bayağı mağduruz" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüpheli kadından birinin soyunduğu ardından 3'nünde hızlı şekilde kaçtığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zeytinburnu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Mağazaya Giren 3 Kadın Hırsızın Soyunduğu Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika


14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar 1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu

Son Dakika
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:00:55. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Mağazaya Giren 3 Kadın Hırsızın Soyunduğu Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement