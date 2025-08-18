Zonguldak'ta FETÖ dolandırıcılığı! 2.7 milyon liralık altınla kayıplara karıştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Zonguldak'ta FETÖ dolandırıcılığı! 2.7 milyon liralık altınla kayıplara karıştılar

Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta FETÖ dolandırıcılığı! 2.7 milyon liralık altınla kayıplara karıştılar
18.08.2025 17:45  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta FETÖ dolandırıcılığı! 2.7 milyon liralık altınla kayıplara karıştılar
Haber Videosu

Zonguldak'ta kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kadını arayarak "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek önce korkuttu ardından para istedi. Dolandırıcılar kadının 2 milyon 700 bin liralık altını alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Zonguldak'ta kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek ulaştıkları kadının 2 milyon 700 bin lirasını dolandıran üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta bir kadını arayan dolandırıcılar, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek önce korkuttu ardından para istedi.

'FETÖ' VURGUNU! 2 MİLYON 120 BİN LİRALIK ALTINLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kadın, dolandırıcıların yönlendirmesiyle banka hesabına 580 bin lira gönderdi. Daha sonra şüphelilerden biri kadının evine giderek yaklaşık 2 milyon 120 bin lira değerindeki altınları da alıp kayıplara karıştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıldığını anlayan kadın polise başvururken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 100'den fazla güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. İstanbul ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu illerde yapılan eş zamanlı operasyonla E.B., D.G. ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, zonguldak, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta FETÖ dolandırıcılığı! 2.7 milyon liralık altınla kayıplara karıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden
Ünlü oyuncuyla bir araya geldi Osimhen sinema filminde oynayacak Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 19:24:42. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta FETÖ dolandırıcılığı! 2.7 milyon liralık altınla kayıplara karıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.