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Zonguldak'ta Fırında Çalışan Yeğenini Vuran Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Fırında Çalışan Yeğenini Vuran Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fırında çalışan yeğenini vurarak ağır yaralayan kişi, boynuna dayadığı silahı ateşleyerek hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan amca ve yeğenin durumu ciddiyetini koruyor. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak\'ta Fırında Çalışan Yeğenini Vuran Kişi Hayatını Kaybetti
12.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 10:58
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırında çalışan yeğenini vurarak ağır yaralayan ve ardından boynuna dayadığı silahı ateşleyen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Fırıncı Hüseyin Sokak Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Selam isimli şahıs simit fırınında çalışan yeğeni Ekrem Selam'ı henüz bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği silahla vurdu.
Amca Selam daha sonra silahı boynuna dayayarak ateşledi. Kanlar içerisinde yere yığılan amca ve yeğen ağır yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Hüseyin Selam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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