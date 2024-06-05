Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi dualarla uğurlandı

Zonguldak'ta meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden maden işçisi Tevfik Soy, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, göçüğün sebebinin araştırıldığını ve sorumluların tespit edileceğini belirtti.

05.06.2024 15:52
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Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Tevfik Soy, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, göçüğün sebebinin araştırıldığını belirterek, olayın yaşanmasında ihmal yada sorumluluğu bulunanların tespit edileceğini söyledi.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesine ait maden ocağında dün meydana gelen göçükte, 33 yaşındaki maden işçisi Tevfik Soy göçük altında kalarak hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 işçi de yaralanmıştı. Tevfik Soy'un cenazesi, memleketi Bartın'a getilirek, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu Türk Bayrağı'na sarılı maden işçisi Tevfik Soy için, İmamhatip Lisesi Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkan Vekili Selim Karakaş, belediye başkanları, kurum amir ve müdürleri, Maden işçisi Soy'un yakınları, ailesi ve sevenleri katıldı

Bakan Yardımcısı Tancan ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madenci Tevfik Soy'un (33) yakınlarına taziyesini ileterek baş sağlığı diledi. Maden işçisinin bayrağa sarılı tabutu önünde duran Bakan Yardımcısı Tancan ve Vali Hacıbektaşoğlu, ellerini açarak kısa bir dua da etti.

Vali Nurtaç Arslan ise, ölen maden işçisinin annesi Şengül ve eşi Gübahar Soy ile yakından ilgilenerek, teskin etmeye çalıştı. Cenaze defin esnasında Vali Arslan, yalnız bırakmadığı Gülbahar Soy'un koluna girerek, ayakta durmasında yardımcı oldu. Acılı anne Şengül Soy ise yanında oturan Vali Arslan'ın omzuna elini atarak sarıldı.

Cenaze namazının ardından ise Tevfik Soy, dualarla Ağdacı Mahalle Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında defnedildi.

Göçüğün nasıl olduğunu anlattı

Cenaze ve defin programına katılarak aileyi yalnız bırakmayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada göçüğün oluş şekli ile ilgili bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Tancan, "Yaşadığımız maden ocağında göçük nedeniyle bir arkadaşımızı kaybettik. Bugün cenaze merasimine katıldık. Vefat eden işçi arkadaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm mesai arkadaşlarına, eşine, çocuklarına ve ailesine de baş sağlığı diliyorum. Göçüğün henüz sebebini söylemek mümkün değil. Çalışırken, tahkimatı sökerken, üzerine düşen bir göçük söz konusu. 3 kişilik bir ekip. İki kişi kendisini kurtarıyor ama bu işçimiz kendisini kurtaramıyor. Biraz daha daha göçüğe yakın bölgede olmasından" dedi

Göçüğün sebebi araştırılıyor

Göçüğün sebebinin henüz belli olmadığını, tespit için araştırma ve soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Tancan, "Sebebi konusunda gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra ancak bir şey söylemek daha doğru olur. Tabi soruşturma sürüyor. Savcılık, mutlaka bütün ölümlerde olduğu gibi herhangi bir kişinin sorumluluğu olup olmadığı yönünde soruşturmasını yapacaktır" diye konuştu.

19 yıllık evli ve 2 çocuk Maden işçisi, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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