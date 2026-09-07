Ağrı'da 9-15 yaş grubu için düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü dönemi tamamlandı - Son Dakika
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Ağrı'da 9-15 yaş grubu için düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü dönemi tamamlandı

Ağrı\'da 9-15 yaş grubu için düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü dönemi tamamlandı
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezlerinde düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü, yaz boyunca 9-15 yaş grubundaki çocuk ve gençleri spor, kültür, sanat ve bilimle buluşturdu. Programla gençler tatillerini verimli ve üretken geçirirken, İl Müdürlüğü katılımcılara ve görev alan ekibe teşekkür etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü'nde 9-15 yaş grubundaki çocuk ve gençler, yaz boyunca spor, kültür, sanat ve bilim etkinlikleriyle buluştu. Ağrı'da çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmelerine yönelik gerçekleştirilen GSB Gençlik Yaz Kulübü programı tamamlandı.

Ağrı'da 9-15 yaş grubu için düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü dönemi tamamlandı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen programda 9-15 yaş grubundaki gençler farklı alanlardaki faaliyetlere katıldı. Yaz tatili boyunca devam eden kulüp çalışmaları kapsamında gençlerin hem eğlenmesi hem de yeni alanlarla tanışması amaçlandı. Spor faaliyetlerinden kültürel çalışmalara, sanatsal etkinliklerden bilim odaklı faaliyetlere kadar farklı içerikler gençlerle buluşturuldu.

Ağrı'da 9-15 yaş grubu için düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü dönemi tamamlandı

Gençlik Merkezleri Yaz Boyunca Gençleri Ağırladı

GSB Gençlik Yaz Kulübü ile Gençlik Merkezleri, tatil döneminde çocuk ve gençlerin buluşma noktalarından biri oldu. Katılımcılar farklı etkinliklerde yer alarak yaz tatillerini üretim ve sosyal faaliyetlerle değerlendirme fırsatı buldu. Programın 9-15 yaş grubuna yönelik düzenlenmesiyle gençlerin ilgi duydukları alanları keşfetmeleri, farklı etkinliklere katılmaları ve akranlarıyla birlikte zaman geçirmeleri sağlandı.

Ağrı'da 9-15 yaş grubu için düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü dönemi tamamlandı

Spor, Kültür, Sanat ve Bilim Bir Arada

Gençlik Yaz Kulübü'nün programında sporun yanı sıra kültür, sanat ve bilim alanları da yer aldı. Böylece gençler yaz dönemini tek bir faaliyetle sınırlı kalmadan farklı alanlarda etkinliklere katılarak geçirdi. Programla birlikte yaz tatili, gençler açısından hem eğlenceli hem de üretken faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir döneme dönüştü. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Yaz Kulübü döneminin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“GSB Gençlik Yaz Kulübü'nde muhteşem bir dönemi geride bıraktık! 9-15 yaş grubundaki gençlerimizi Gençlik Merkezlerimizde spor, kültür, sanat ve bilimle buluşturduk. Yazı üretimle ve eğlenceyle geçiren tüm gençlerimize ve emeği geçen ekibimize teşekkür ederiz.” Gençlik Yaz Kulübü'nün tamamlanmasıyla birlikte 9-15 yaş grubundaki gençlerin spor, kültür, sanat ve bilimle iç içe geçirdiği yaz dönemi sona erdi. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de programa katılan gençlere ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan ekibe teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Bilim, Çocuk, Spor, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı'da 9-15 yaş grubu için düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü dönemi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 9-15 yaş grubu için düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü dönemi tamamlandı - Son Dakika
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