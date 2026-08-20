Çakan'dan Taşlıçay Okullarına Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çakan'dan Taşlıçay Okullarına Ziyaret

Çakan\'dan Taşlıçay Okullarına Ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Taşlıçay'daki okullardaki hazırlık çalışmalarını inceledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Taşlıçay ilçesindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan'ın eşlik ettiği program kapsamında Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Çakan, hizmet birimlerini gezerek personelle görüştü ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya'dan ilçedeki eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına hazırlık sürecine ilişkin brifing alan Çakan, hizmet birimlerinde yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Çakan'dan Taşlıçay Okullarına Ziyaret

Ardından ilçedeki okullarda incelemelerde bulunan Çakan, bakım ve onarım çalışmaları, dersliklerin fiziki durumu, eğitim donatımları, temizlik çalışmaları, güvenlik tedbirleri ve eğitim ortamlarının yeni döneme hazırlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Okul yöneticileriyle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çakan, eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz hazırlanması için ihtiyaçların titizlikle belirlenmesini ve gerekli çalışmaların zamanında tamamlanmasını istedi.

Çakan'dan Taşlıçay Okullarına Ziyaret

Çakan, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılı hazırlıklarının planlı ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine işaret ederek, "Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerimizin güvenli, temiz, düzenli ve eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilecekleri ortamlarda başlamalarını istiyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarından temizlik ve güvenliğe, dersliklerin hazırlanmasından donatım ihtiyaçlarına kadar bütün başlıkları yakından takip ediyoruz. İlçe müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimizle birlikte sahadaki ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, çözüm gerektiren konuların eğitim öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Eğitim ortamlarının öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek nitelikte hazırlanmasının öncelikli konular arasında bulunduğunu belirten Çakan, okul yöneticilerinden yürütülen çalışmaları yakından takip etmelerini, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağlamalarını istedi.

Çakan'dan Taşlıçay Okullarına Ziyaret

Çakan, Taşlıçay'daki incelemelerinin ardından Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Bir süre görüşen Çakan ve Kılıç, ilçedeki eğitim faaliyetleri ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerin ardından Çakan, eğitim kurumlarının yeni döneme hazır hale getirilmesi için yürütülen çalışmaların takip edileceğini belirterek ilçeden ayrıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Yerel Haberler, Taşlıçay, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Çakan'dan Taşlıçay Okullarına Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski ABD hemen harekete geçti Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin “11 yıl sonra kuduran vaka var“ Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil
Günlerdir haber alınamıyordu Acı gerçek evine girince anlaşıldı Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti

12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:23
Fatih Terim’den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 12:29:20. #7.12#
SON DAKİKA: Çakan'dan Taşlıçay Okullarına Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.