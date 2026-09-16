Ahilik Haftası Buluşmasında Malatya’nın sorunları görüşüldü

Ahilik haftası nedeniyle AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Rmaazan Yaylacı ve ve AK Esnaf ve ve AK Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. Ziyarette deprem sonrası esnafın yaşadığı sorunlardan kira fiyatlarına, konteynerlerden kalıcı iş yerlerine geçiş sürecinden esnaf kredilerine ve Malatya'daki ulaşım yatırımlarına kadar birçok konu gündeme geldi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ahilik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Ahiliğin bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Deprem sonrasında Malatya esnafının önemli bölümünün konteynerlerde ticari faaliyetini sürdürdüğünü belirten Keskin, "Malatya'da esnafımızın çoğu hala konteynerlerdedir. Yer bulamayan, sıkıntı içerisinde olan esnafımız var. Esnafımızı gezdiğim zaman mutlaka söylüyorum; artık konteynerden çıkmalıyız. Çarşısız şehir olmaz. Mutlaka çarşıyı doldurmamız lazım" dedi.

"Kiralar 1,5-2 katına çıktı"

Yeni iş yerlerindeki kira fiyatlarına dikkat çeken Keskin, "300, 400, 500 bin, hatta 1 milyona kadar çıkan kiralar var. Esnaf yarın oraya taşındığında sermayesini tüketirse orayı boşaltmak zorunda kalacak. Çünkü kaldıramayacak. Diğer taraftan esnafımızın vergi yükü de ağır" şeklinde konuştu.

"Akaryakıt zamları taşıma sektörünün belini büktü"

Akaryakıt fiyatlarının esnaf üzerindeki etkisine değinen Keskin, özellikle taşımacılık sektöründeki maliyetlerin diğer sektörlere de yansıdığını ifade ederek "Özellikle bu son akaryakıt zamları gerçekten taşıma sektörünün belini büktü. Artık biz de zam yapmaktan illallah ettik. Sürekli zam yapmak zorunda kalıyorsunuz. Taşımaya zam geldiği zaman her şeye zam geliyor" dedi.

Trafik cezaları ve radar uygulamalarına tepki

Keskin, konuşmasında trafik cezaları ve radar uygulamalarını da gündeme getiren Keskin, "Bakanım, bu trafik cezaları nedir? Ankara'ya gidip geliyorsun, üç tane ceza geliyor. Hız sınırı koymuş, arkasında üç tane radar var. Bu radarlar ve trafik cezaları gerçekten milleti illallah ettirdi. Cezalar çok ağır" ifadelerine yer verdi.

"7 bin 200 gün artık gündeme gelsin"

Esnafın emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesine yönelik beklentisini de dile getiren Keskin, "İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde 7 bin 200 gün prim konusu artık gündeme gelir." dedi.

Esnaf için yeni finansman imkanı isteyen Keskin: "Esnafımıza mümkün olsa da can suyu gibi bir kredi imkanı sağlansa esnaf biraz kendine gelir, kendini toparlar. Esnafsız şehir olmaz, şehirsiz esnaf olmaz. Esnafımız bu dönemde sıkıntı içerisinde" dedi.

Konut fiyatları için düzenleme talebi

Deprem sonrası konut edinme şartlarına da değinen Keskin, özellikle kiracı ve dar gelirli vatandaşların durumunun yeniden değerlendirilmesini isteyerek, "Sosyal devlet açısından burada bir yanlışlık görüyorum. Mülkiyet sahiplerine yaklaşık 485 bin liraya konutları veriyorsunuz. Gerçekten ihtiyacı olan fakir fukaraya ise 4 milyon, 4,5 milyon liraya yakın rakam çıkıyor. Burada bir yanlışlık var. İhtiyacı olmayan, evini kiraya veren insana sosyal devlet destek oluyor ama gerçekten eve ihtiyacı olan kiracıya çok yüksek bedeller çıkıyor. Gariban, esas eve ihtiyacı olan insanlar büyük sıkıntı içerisinde" ifadelerine yer verdi.

Yerinde dönüşüm ve Arapgir yolu

Malatya'nın toparlanma sürecinin devam ettiğini belirten Keskin, Arapgir Yolu'nun önemine dikkat çekerek, "Arapgir Yolu şehirler arası bir yol. Gerçekten çok önemli, Türkiye'nin en zor yollarından biri. Şarampol değil, bazı yerlerde uçurum var. Yıllardır orayı bir türlü yapamadık. En azından yatırım programına alınması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Keskin, konuşmasının sonunda Ahilik kültürünün önemini vurgulayarak ziyaretten dolayı heyete teşekkür etti.

"Ahilik toplumu ayakta tutan bir kültür"

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Ahilik Haftası dolayısıyla MESOB'u ziyaret ettiklerini belirterek Ahilik kültürünün toplumsal yapının önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Bakan, "Bugün Ahilik Haftası dolayısıyla Başkanımızı ve tüm esnaflarımızı ziyaret etmeye geldik. Öncelikle Ahilik Haftası ülkemize ve Malatya'mıza hayırlı olsun. Ahilik bir kültürdür. Yazılı olmayan kuralları vardır. Esnaf dediğimizde, kelime anlamıyla da seçkin, seçilmiş bir sınıf; bulunduğu yerde örfüyle, adetiyle, kültürüyle tabiri caizse otokontrol görevi gören, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir kesimdir" dedi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarına değinen Bakan, Malatya'nın ağır bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Malatya depremi çok ağır yaşadı. Ama inşallah kısa bir süre içerisinde bütün çarşımız yenilenecek. Esnafımız yerlerine kavuştuğunda Malatya tekrar eski günlerine kavuşacak" şeklinde konuştu.

Süreçte sorunların da bulunduğunu ifade eden Bakan, "Bazı sıkıntılar muhakkak olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Murat Kurum Bakanımızın ve diğer bakanlarımızın büyük gayretleri ve emekleriyle bugünlere geldik" dedi.

Konteynerlerden kalıcı yapılara geçişin sürdüğünü belirten Bakan, "Allah'a hamdolsun, Malatya artık peyderpey konteynerlerden kurtulup yerleşik hayata geçmiş olacak. Dolayısıyla Malatya'da esnafımızla ilgili sıkıntılar da giderilmiş olur inşallah. Ahilik Haftası'nın tekrar kutlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Esnafımız yeniden eski yerlerine dönecek"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Ahilik geleneğinin yüzyıllardır toplumun sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir görev üstlendiğini söyleyerek, "Bugün İl Başkanımız, ilçe başkanımız, teşkilat başkanımız ve teşkilatımızla beraber Ahilik Haftası dolayısıyla Başkanımızın şahsında bütün esnafımızı ziyaret etmek adına odamızda bulunuyoruz. Başkanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, "Ahilik yüzyıllarca bu toplumun içerisinde gelişmiş; toplumun büyümesine, güçlenmesine, ahlaki ve insani değerlerin yücelmesine vesile olmuş bir gelenek. Esnaf ve sanatkarlarımız da hala bu geleneği devam ettirmekte, bu ilkeleri ve kuralları işlerine sindirmeye çalışmakta. Odalarımız da bu ilkelerin canlı tutulması noktasında gayret göstermektedir" dedi.

"Yıl sonuna kadar Malatya Çarşısı'nın tamamını teslim edeceğiz"

Depremin esnaf üzerindeki etkilerini anlatan Tüfenkci, "Geçmişte Ahilik Haftalarını çok canlı şekilde kutlayıp bütün esnafımıza ve Malatyalı hemşehrilerimize yayıyorduk. Ama depremle beraber, yıkıcı etkilerini hisseden kesimlerden biri de esnafımız oldu. Birçok esnafımızın dükkanı yıkıldı. Çünkü çarşılarımız yıkılmıştı. Çarşılarımızın, evlerimizin ve şehrimizin yeniden inşası ve ihyası noktasında büyük gayret gösterdik. Geldiğimiz noktada Allah'a hamdolsun, yaklaşık üç yıllık bir dönem içerisinde konutlarımızın ve iş yerlerimizin önemli bir kısmını teslim etmiş durumdayız. İnşallah yıl sonuna kadar Malatya Çarşısı'nın tamamını da teslim etmiş olacağız. Esnaflarımız da yavaş yavaş eski yerlerine ve ticaretlerine dönecekler. İlk önce esnafımız için çadırdan konteynere giden bir yolculuk yaşandı. Konteynerlerin bulunması, yerleştirilmesi, esnafın oralara alışması safhasında Başkanımızla beraber çok gayret gösterdik. Yerlerin belirlenmesine kadar belediyelerimizle beraber çalıştık. O gün 'Bu konteynerlerde ticaret yapılmaz' deniyordu. Bugün birçok arkadaşımız artık alıştı ve 'Biraz daha süre uzasın' diyor. Bunun sebeplerinden biri de yeni yerlerde kira fiyatlarının henüz oturmaması" dedi.

"Akaryakıt fiyatları esnafımıza ağır geliyor"

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin Keskin'in değerlendirmelerine de değinen Tüfenkci, "Türkiye'nin akaryakıt üreticisi olmadığını, enerjide dışa bağımlı olduğumuzu düşündüğümüzde dünyadaki gelişmeler bize birebir yansıyor. Hükümetimizin aldığı tedbirlerle fiyatların etkisi mümkün olduğu kadar azaltılmaya çalışılıyor. Ama bu fiyatlar esnafımıza ve genel itibarıyla Türkiye ekonomisine ağır geliyor. Bunun bir maliyeti var. Devletimiz mümkün olduğu kadar bunu absorbe etmeye çalışıyor ama bunun da bir yansıması oluyor" ifadelerini kullandı.

"Biz hızlı trenden vazgeçmedik"

Keskin'in hızlı tren konusundaki sözlerine yanıt veren Tüfenkci, "Başkanım, 'Biz hızlı trenden vazgeçtik' dedi ama biz hızlı trenden vazgeçmedik. Geçtiğimiz milletvekilleri toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Malatya milletvekillerimiz ve diğer milletvekillerimiz huzurunda Cumhurbaşkanımız hem ilgili birim başkanına hem de Bakanımıza gerekli talimatı verdi. 2027 yatırım programına alınması noktasında inşallah bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Malatya'nın liman bağlantısı için yeni demiryolu hattı

Tüfenkci, Malatya'nın sanayi ve ticaretine yönelik demiryolu projesine ilişkin bilgiler paylaşarak, "Malatya ticareti ve sanayisi için çok önemli olan, yaklaşık dört-beş senedir takip ettiğimiz, Malatya'nın limanlara erişimini hızlandıracak ve lojistiğini ucuzlatacak bir demiryolu projesi vardı. Allah'a hamdolsun onun ihalesini yaptık" diye konuştu.