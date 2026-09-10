Antalya'da COP31 tarım toplantısı yapıldı, ATAK mutabakatı hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da COP31 tarım toplantısı yapıldı, ATAK mutabakatı hazırlanıyor

Antalya\'da COP31 tarım toplantısı yapıldı, ATAK mutabakatı hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Tarım Konseyi, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 için tarım sektörünün beklentilerini görüşmek üzere toplantı düzenledi. Toplantıda COP31 ATAK Mutabakatı'nı hazırlayacak çalışma grupları oluşturuldu.

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında tarım sektörünün beklentilerini ve iklim değişikliğine karşı atılması gereken adımları değerlendirmek üzere COP31 Tarım Sektörü Toplantısı gerçekleştirdi.

Antalya'da son 30 yılda su, toprak, sıcaklık ve iklim şartlarının değiştiğini belirten Vali Hulusi Şahin, iklim değişikliğinin bazı alanlarda yeni tarım fırsatları oluşturduğunu söyledi. Şahin, "Bir şekilde bu değişimi yönetmek zorundayız. Pozitif de olsa, negatif de olsa bir şeylerin değiştiği ortada. Değişimi gören, değişimi hisseden ve buna göre reaksiyon gösteren kazanacak, değişimin farkında olmayan, direnen, umursamayan kaybedecek" dedi. Antalya'daki seraların da değişime uyum sağlaması gerektiğini belirten Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün seraların durumunu ortaya koyacak çalışma yürüttüğünü kaydetti. Şahin, "Bunların yeniden dizayn edilmesi lazım ve yeni tip bir tarım modeline geçmemiz lazım" diye konuştu. Yeni modelin akıllı tarım ve sürdürülebilirlik anlayışıyla şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, yenilenebilir enerji, su hasadı, akıllı sulama, ilaç ve gübre kullanımında verimliliğin artırılmasına dikkat çekti. Tarımsal atıkların yönetiminin de önemine değinen Şahin, "Bu deniz bizim en kıymetli varlığımız. Denizi kaybettiğimiz zaman sadece turizmden değil, tarımdan da bahsedemezsiniz" dedi.

"COP31 kalıcı bir mirasa dönüşmeli"

ATAK ve ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in göreve geldiği günden bu yana tarım, çevre, toprak ve su konularındaki hassasiyetine dikkat çekerek, Antalya'nın tarımsal gücünü geleceğe taşımanın doğal kaynakların korunmasından geçtiğini söyledi. Antalya'nın güçlü tarımsal üretim yapısının geleceğe taşınmasının doğal kaynakların korunmasından geçtiğini belirten Çandır, COP31'in Antalya için yalnızca uluslararası bir organizasyon olarak kalmaması gerektiğini söyledi. Çandır, "Dünyanın Antalya'ya gelmesi kadar, Antalya'nın bu büyük buluşmadan nasıl bir mirasla çıkacağı da bizim için büyük önem taşıyor" dedi. COP31'in gıda güvenliği, sürdürülebilir ve dirençli gıda sistemleri, tarım sektörünün dönüşümü, su ve kuraklık gibi başlıkları Antalya açısından önemli bir fırsata dönüştürdüğünü belirten Çandır, "COP31'i Antalya tarımı açısından kalıcı bir mirasa dönüştürmek için somut adımlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Önceliğimiz su"

Çandır, ATAK tarafından gerçekleştirilen "COP31 ATAK Tarım Sektörü Beklenti Anketi" sonuçlarını da paylaştı. Ankete katılanların yüzde 53'ünün iklim değişikliğini suya bağlı olaylarla, yüzde 30'unun ise sıcaklık ve hava olaylarıyla hissettiğini belirten Çandır, katılımcıların tamamının gelecek 10 yılda iklim sorunlarının artacağını öngördüğünü söyledi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 70'i önümüzdeki 10 yılda üretim miktarının azalacağını, yüzde 89'u üretim deseninin değişeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 36'sı "su"yu COP31'de Antalya tarımı açısından en öncelikli konu olarak gösterirken, yüzde 87'si akıllı sulama ve akıllı tarım uygulamalarını öncelikli yatırım alanı olarak değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 55'i ise COP31 sonrasında Antalya için uluslararası bir tarımsal iklim ağı kurulmasını öncelikli somut adım olarak gördü.

"COP31 atak mutabakatı hazırlanıyor"

Anket sonuçlarının Antalya tarımının COP31'den kalıcı kazanımlar elde etmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Çandır, çalışmaların iklim değişikliği ve su, akıllı tarım ve yapay zeka, iklim finansmanı olmak üzere üç başlıkta yürütüleceğini açıkladı. Çalışma gruplarında yalnızca sorunların konuşulmayacağını vurgulayan Çandır, "Ne yapmalıyız? Kim yapmalı? Nasıl yapmalıyız? COP31 sonrasında nasıl sürdürülebilir hale getirmeliyiz?" sorularına yanıt aranacağını söyledi. Grupların hazırlayacağı somut ve uygulanabilir önerilerin bir araya getirilmesiyle "COP31 ATAK Mutabakatı" oluşturulacağını belirten Çandır, mutabakatın COP31'de sunulacak bir görüş bildirisi olmanın ötesinde, Antalya tarımının dönüşümüne rehberlik edecek ortak bir yol haritası olacağını kaydetti.

Antalya'dan Akdeniz'e tarım ağı

Toplantıda Antalya'nın Akdeniz havzasındaki tarımsal işbirliğinde öncü olması hedefi de ele alındı. Antalya'nın örtüaltı üretim, meyvecilik, kesme çiçekçilik, tohumculuk ve fidecilik alanlarındaki deneyiminin bölgesel işbirliği için önemli bir avantaj olduğunu belirten Çandır, bu kapsamda "CityMed-AgriNet -Akdeniz Şehirleri Tarım Ağı" önerisini gündeme getirdiklerini söyledi. Ağın, Akdeniz şehirleri arasında tarım, iklim, çevre ve su alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmesi, ortak projeler ve çözümler üretmesi, teknoloji ve iyi uygulamaların paylaşılmasına zemin oluşturması hedefleniyor. Çandır, "Bir tarafta Antalya tarımının dönüşüm yol haritasını ortaya koyacak COP31 ATAK Mutabakatı, diğer tarafta Antalya'dan Akdeniz'e uzanan kalıcı bir işbirliği hedefi olarak CityMed-AgriNet" dedi.

"COP31 Antalya tarımında bir dönüşüm başlatsın"

COP31 hazırlıklarının kamu kurumları, üniversiteler, üreticiler, meslek kuruluşları, özel sektör ve tarımın tüm paydaşlarının katkısıyla yürütüleceğini belirten Çandır, hedeflerinin COP31 sonrasında da devam eden bir dönüşüm süreci oluşturmak olduğunu söyledi. Çandır, "Diliyorum ki COP31 tamamlandığında geriye yalnızca başarılı bir organizasyon değil, daha dayanıklı bir Antalya tarımı, daha güçlü bir Akdeniz işbirliği ve uygulamaya dönüştürülebilen ortak bir yol haritası bırakabilelim. COP31 Antalya'da yapılacak bir konferans olarak kalmasın, Antalya tarımında bir dönüşüm başlatsın" diye konuştu.

Toplantıda, COP31 ATAK Mutabakatı'nın altyapısını hazırlayacak çalışma grupları oluşturuldu.

Kaynak: İHA

Antalya, Enerji, Tarım, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya'da COP31 tarım toplantısı yapıldı, ATAK mutabakatı hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi

13:32
Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
13:17
Tesislerde büyük kavga Noa Lang kadro dışı bırakıldı
Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı
12:53
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 13:52:29. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da COP31 tarım toplantısı yapıldı, ATAK mutabakatı hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement