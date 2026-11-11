ASFAT, COP31'de nemden su üreten cihazı ve deniz yüzeyi temizleme gemisini tanıttı - Son Dakika
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ASFAT, COP31'de nemden su üreten cihazı ve deniz yüzeyi temizleme gemisini tanıttı

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ASFAT, COP31\'de nemden su üreten cihazı ve deniz yüzeyi temizleme gemisini tanıttı
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ASFAT, COP31\'de nemden su üreten cihazı ve deniz yüzeyi temizleme gemisini tanıttı
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ASFAT, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen COP31'de havadaki nemden içme suyu üreten cihazını, deniz yüzeyi temizleme gemisini ve atık lastik geri dönüşüm projesini tanıttı. Şirket, su güvenliği ve döngüsel ekonomi için yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT, havadaki nemden içme suyu üreten cihazın yanı sıra deniz yüzeyi temizleme gemileri ve atık lastiklerin geri dönüşümüne yönelik projelerini tanıttı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de temiz enerji, su güvenliği, döngüsel ekonomi ve çevreye duyarlı üretim alanlarındaki teknoloji çözümlerini kamuoyuyla buluşturdu. Savunma sanayisindeki proje yönetimi, mühendislik ve entegrasyon tecrübesini farklı sektörlere de aktaran ASFAT, zirve kapsamında yerli teknoloji girişimleri ve sanayi kuruluşlarının çözümlerini uluslararası camiayla paylaşmayı ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor. ASFAT'ın COP31 kapsamında tanıttığı teknolojiler arasında havadaki nemden içme suyu üreten atmosferik su jeneratörleri, deniz yüzeyi temizleme gemileri, kıyı devriye botu ASBOT ve atık lastiklerin geri dönüşümüne yönelik projeler yer aldı.

"Savunma sanayisindeki tecrübelerimizi bu alana uyarladık"

ASFAT İş Geliştirme Uzmanı Yiğit Demiral, şirketin faaliyetlerinin yalnızca askeri üretimle sınırlı olmadığını belirterek, "ASFAT olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir savunma sanayisi şirketiyiz. Askeri fabrikalarımızın ve tersanelerimizin imkan ve kabiliyetleriyle faaliyet gösteriyoruz. Bu zirvede sadece askeri alanda değil, çevreye yönelik alanlarda da faaliyetlerimizi ve çözümlerimizi sergilemek istedik. Savunma sanayisindeki tecrübelerimizi ve mühendislik kabiliyetlerimizi bu alana uyarladık" dedi.

COP31'de tanıttıkları ürünlere ilişkin bilgi veren Demiral, "Havadan su üretme cihazımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teslim ettiğimiz deniz yüzeyi temizleme gemimiz ve kıyı devriye botumuz ASBOT gibi çeşitli ürünlerimizi burada sergiliyoruz. Aynı zamanda atık lastiklerin geri dönüşümüne yönelik bir projemiz var. Bu projede elde edilecek ürünün gemi yakıtı olarak kullanılması üzerine çalışıyoruz. Askeri birlikler ve lojmanlara yönelik elektrikli şarj istasyonu projelerimiz de mevcut. ASFAT olarak sadece savaş gemisi ve obüs üretmiyoruz. Aynı zamanda çevreye duyarlı ürünler de üretmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Deniz yüzeyindeki plastik atıkları temizliyor"

Deniz yüzeyi temizleme gemilerinin aktif olarak görev yaptığını belirten Demiral, "Deniz temizleme gemilerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teslim ettik. Şu anda Haliç'te görev yapıyor. Deniz yüzeyindeki plastik atıkları temizliyor. Özellikle plastik atıkların deniz yüzeyinden temizlenmesinde ve Haliç'in temizliğinde önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.

Havadan nemi soğutarak içme suyu üretiyor

ASFAT'ın COP31'de tanıttığı teknolojiler arasında yer alan atmosferik su jeneratörleri, havadaki nemi yoğunlaştırarak ve çok kademeli filtrasyon işlemlerinden geçirerek içme suyu elde edilmesini sağlıyor. Farklı kapasitelere sahip sistemlerin afet ve acil durum bölgelerinde, askeri tesislerde, şebekeden bağımsız alanlarda ve endüstriyel uygulamalarda alternatif su kaynağı olarak kullanılması hedefleniyor.

ASFAT Ar-Ge Teknoloji Yönetimi Uzmanı İrem Bigat, cihazın çalışma prensibine ilişkin bilgi vererek, "Cihazımız yerli ve milli bir teknolojiye sahip. Yoğuşma işlemine ilişkin patenti bulunuyor. Havadaki nemi soğutarak su elde ediyor. Hem büyük kapasiteli hem de ev tipi versiyonu mevcut. Cihazdan hem sıcak hem de soğuk su elde edebiliyoruz. Bu cihazın en önemli avantajlarından biri, afet durumlarında ya da içme suyuna erişimin mümkün olmadığı ortamlarda kullanılabilmesi. Bu açıdan bize önemli faydalar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Atık lastiklerin gemi yakıtına dönüştürülmesi hedefleniyor

ASFAT'ın COP31 kapsamında tanıttığı bir diğer proje ise kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümünü kapsıyor. Termoliz yöntemiyle atık lastiklerden geri kazanılmış karbon siyahı ve yakıt ürünleri elde edilmesini esas alan projeyle atıkların yeniden ham madde olarak değerlendirilmesi ve birincil kaynak kullanımının azaltılması hedefleniyor. Proje kapsamında geri kazanılan yakıt ürünlerinin gemilerde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülürken, ASFAT'ın enerji ve su ihtiyacını birlikte ele alan entegre sistem çözümleriyle de altyapıya erişimin sınırlı olduğu alanlarda temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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