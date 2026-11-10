Bakan Uraloğlu: "DHMİ, Avrupa’da en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaşmıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı çerçevesinde DHMİ tarafından işletilen 45 havalimanını farklı seviyelerde sertifikalandırıldığını belirterek, "Bu sonuçla DHMİ, Avrupa'da en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaşmıştır" dedi.

Bakan Uraloğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde Türkiye'den dünyaya (ACI ve DHMİ) etkinliği ve Havalimanı Karbon Akreditasyonu ödül törene katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, "İklim değişikliğiyle mücadelenin küresel ölçekte ortak bir sorumluluk haline geldiği günümüzde, COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi vesilesiyle havacılık sektörünün sürdürülebilir geleceğini değerlendirmek üzere sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Bugün tüm dünyayı ilgilendiren temel sorunların başında küresel ölçekte iklim değişikliği gelmektedir. İklim değişikliği, günlük yaşantımızı derinden etkilerken; aynı zamanda can kayıplarına ve olumsuz ekonomik sonuçlara yol açmaktadır. İnsanlığın geleceğini yeniden yazdığımız bir eşikteyiz. Bu eşik, ya insanlığın en büyük başarısızlığına, ya da en büyük dönüşümüne açılacak. ya bu krizi görmezden gelerek en büyük başarısızlığı yaşayacağız, ya da enerji üretiminden sanayiye, tarımdan kentleşmeye ve özellikle ulaşım sektöründen lojistik altyapıya kadar tüm alanlarda köklü bir dönüşümle en büyük başarıyı inşa edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz, bu dönüşümün en kritik halkası olan ulaşım alanında ikinci yolu seçtik. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü temel önceliğimiz yaparak projelerimizi gelecek nesillere bırakacağımız dünyayla birlikte tasarlıyoruz. Çünkü bu mücadelenin en kritik alanlarından birinin ulaşım sektörü olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

"Karbonsuz Havalimanı Projesi, bu yaklaşımımızın havacılık sektöründeki somut örneklerinden biridir"

Havacılık, küresel ekonominin büyümesinde, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde ve toplumların birbirine yakınlaşmasında stratejik bir role sahip olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ancak bu sektörün büyümesini sürdürürken çevresel etkilerini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, ulaştırmanın bütün modlarında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir dönüşümü kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda havacılık sektörümüzün büyümesini çevresel sorumlulukla birlikte ele alıyor; altyapı yatırımlarımızdan hava seyrüsefer hizmetlerimize kadar geniş bir alanda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Karbonsuz Havalimanı Projesi, bu yaklaşımımızın havacılık sektöründeki somut örneklerinden biridir" şeklinde konuştu.

"53 havalimanıyla bu kapsamda ABD'den sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumundadır"

Bakan Uraloğlu, "Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı, havalimanlarının karbon yönetimi ve emisyon azaltım çalışmalarını uluslararası ölçekte belgelendiren önemli bir programdır. Bu program kapsamında, DHMİ tarafından işletilen 45 havalimanımız farklı seviyelerde sertifikalandırılmıştır. Bu sonuçla DHMİ, Avrupa'da en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaşmıştır. Ülkemizdeki diğer havalimanı işletmecilerinin de katılımıyla sertifikalı havalimanı sayımız 53'e yükselmiştir. Ülkemiz; karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip bu 53 havalimanıyla bu kapsamda ABD'den sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumundadır. Havalimanlarımızın karbon ayak izini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarımıza da hız veriyoruz. Bugüne kadar Erzincan, Sivas, Gaziantep, Van ve Muğla Dalaman havalimanlarımızda toplam 3,7 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini devreye aldık. Ankara Esenboğa Havalimanımız ve Hava Trafik Kontrol Merkezimiz başta olmak üzere yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında, havalimanlarımızda fosil yakıtlı araçların elektrikli araçlarla değiştirilmesi kapsamında 160 adet yerli ve milli Togg marka elektrikli aracı hizmete aldık. Enerji verimliliğini artıran sistemler, LED aydınlatma dönüşümleri ve çevreye duyarlı teknolojilerle havalimanlarımızın enerji tüketimini ve emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımızı yalnızca karbon emisyonlarının azaltılmasıyla da sınırlı tutmuyoruz. Tüm havalimanlarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarını titizlikle sürdürürken, 58 havalimanımızın tamamında Sıfır Atık Belgesi standartlarını kararlılıkla koruyoruz. Havalimanlarımızın çevresel etkilerinin yönetimi kapsamında stratejik gürültü haritalarını hazırlıyor ve güncelliyoruz. İklim değişikliğine uyum, çalışmalarımızın önemli bir boyutunu oluşturuyor. TÜBİTAK-MAM iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında havalimanlarımızın iklim değişikliğinden etkilenebilirliğini analiz ediyor, riskleri belirliyor ve gerekli azaltım ve uyum tedbirlerini geliştiriyoruz" diye konuştu.