Gördes Barajı\'na Bal Ormanı: İzmir-Manisa İş Birliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gördes Barajı çevresinde çevrenin korunması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesini amaçlayan örnek bir iş birliği protokolüne imza attı. Yaklaşık 2 bin dekarlık proje sahasında etaplar halinde bal ormanları oluşturulacak. İlk etapta 580 dekarlık alanda yaklaşık 500 bin bitki toprakla buluşturulurken, proje sayesinde hem İzmir'in önemli içme suyu kaynaklarından biri korunacak hem de Manisa'da arıcılık desteklenerek üreticilere yeni gelir kapıları açılacak.

Gördes Barajı Tampon Bölge Protokolü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ile İZSU, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi bürokratları katıldı.

Protokol kapsamında Gördes Barajı çevresinde ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra su kaynaklarının korunması, iklim değişikliğine karşı doğal direncin artırılması, erozyonun önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bal ormanlarıyla arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturulması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

İmza töreninin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Manisa ile İzmir'in ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladı. Gördes Barajı çevresinde yaklaşık yarım milyon bitkinin toprakla buluşturulacağı proje için bir araya geldiklerini belirten Başkan Tugay, şunları söyledi:

"İzmir'in bu projede yer almasının nedeni, Gördes Barajı ve çevresiyle ilgili kamulaştırma çalışmalarının, yıllar önce Devlet Su İşleri tarafından alınan karar doğrultusunda İZSU tarafından yürütülmüş olmasıdır. Buradaki su, İzmir için de hayati öneme sahip. Bu nedenle su kaynaklarının korunması gerekiyor. Baraj çevresindeki alanın korunmasına ilişkin yetki de İZSU'ya verilmiş durumda. İbrahim Başkan'a gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Gördes için çok doğru, bizim de çok içimize sinen bir fikir ortaya koydu. Bölgede şu anda tarım yapılamayan ve kullanılmayan alanların, yöre halkının arıcılık yapmasını teşvik edecek bir bal ormanına dönüştürülmesini önerdi. Arıcılığı destekleyecek bitkilendirme çalışmalarının yapılması fikrini de büyük bir memnuniyetle karşıladık."

"İşbirliğimiz devam edecek"

Konuşmasının devamında projenin hem çevre hem de bölge halkı açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Başkan Tugay, "Bu projeyi desteklemek adına üzerimize düşen ne varsa yapabileceğimizi söyledik. Gördes Barajı'nın çevresinde arıcılığı destekleyecek ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Ortaya çok hayırlı ve çok değerli bir iş çıktı. Gördes'in iyiliği, Manisa'nın iyiliği bizim de iyiliğimiz. Oradaki insanlarımızın refahı ve mutluluğu, bizi de mutlu edecek. Bu çalışmanın hayata geçirilmesine öncülük eden Gördes Belediye Başkanımıza, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel iş birliğinin her iki ilimizde de yeni projelerle güçlenerek devam etmesini diliyorum" dedi.

Açıklamasına projenin hayata geçirilmesine katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke'ye teşekkür ederek başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şunları söyledi:

"Bu proje, yıllar önce Gördes Barajı nedeniyle kamulaştırılan ve uzun süredir atıl durumda bulunan alanların yaklaşık 500 bin bitkiyle bal ormanına dönüştürülmesini, böylece de arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlıyor. Kamulaştırmalar nedeniyle vatandaşlarımız mağdur olmuş, tarım arazileri önemli ölçüde azalmıştı. Bu projeyle hem vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye katkı sağlayacağız hem havzayı daha güvenli ve daha yeşil bir yapıya kavuşturacağız hem de arıcılığı destekleyerek ülke ekonomisine önemli katkı sunacağız. Çok yönlü ve son derece değerli bir proje. İZSU Genel Müdürlüğümüze ve Cemil Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onların iyi niyeti ve iş birliği olmasaydı bu proje hayata geçirilemezdi. Gördes halkına da hayırlı olmasını diliyorum. Hem güzel bir ormanımız olacak hem de ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. İnşallah bundan sonra da İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile Manisa Büyükşehir Belediyemiz, bu anlayışla birçok ortak projeye imza atacak."

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke de yıllardır savundukları projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oluşturulacak bal ormanıyla hem su kaynaklarının korunacağını hem de uzun süredir atıl durumda bulunan alanların yeniden ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Tahtalı'daki model Gördes'e taşınıyor

İZSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Güzin Özbaş, Gördes Barajı'nın Tahtalı Barajı'nın ardından İzmir'in ikinci büyük içme suyu kaynağı olduğunu belirterek, baraj havzasının korunmasının doğrudan İZSU'nun sorumluluğunda olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında yürürlüğe konulan özel hükümler doğrultusunda, barajın maksimum su kotundan itibaren 300 metrelik alanın "mutlak koruma alanı-tampon bölge" olarak tanımlandığını ifade eden Özbaş, Karayakup ve Çağlayan mahallelerinde bulunan toplam yaklaşık 2 bin dekarlık proje sahasının doğal bir yeşil kuşağa dönüştürüleceğini belirtti.

Tahtalı Barajı Havzası'nda daha önce başarıyla uygulanan modelin Gördes'te de hayata geçirileceğini hatırlatan Özbaş, oluşturulacak yeşil tampon bölge sayesinde erozyonun azalacağını, sediment taşınımının önleneceğini ve su kaynağının doğal yöntemlerle korunacağını ifade etti. Özbaş, protokol kapsamında kullanılacak bitki türlerinin uzman ekipler tarafından birlikte belirleneceğini, arazi hazırlığı, dikim ve bakım çalışmalarının büyük bölümünü Manisa Büyükşehir Belediyesinin üstleneceğini, İZSU'nun ise süreci teknik açıdan denetleyerek koruma hükümlerinin uygulanmasını sağlayacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, projenin çevre koruma ile kırsal kalkınmayı aynı hedefte buluşturan örnek bir çalışma olduğunu belirtti. İlk etapta 580 dekarlık alanda yaklaşık 500 bin bitkinin önemli bir bölümünün toprakla buluşturulacağını ifade eden Usta, lavanta, kekik, adaçayı, ıhlamur, akasya, kızılçam, ılgın, Japon sofrası, biberiye, Libya çimi ve üçgülün de aralarında bulunduğu 34 farklı türün, yıl boyunca arılar için nektar ve polen sağlayacak şekilde planlandığını söyledi. Çalışmaların etaplar halinde devam edeceğini belirten Usta, yaklaşık 2 bin dekarlık proje sahasının tamamının bal ormanına dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kadınlar ve genç üreticilere uygulamalı arıcılık eğitimleri

Proje kapsamında ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlar ve genç üreticilere uygulamalı arıcılık eğitimleri verilecek. Bitkilerin çiçeklenmesinin ardından kontrollü şekilde gezici arıcıların da alandan yararlanması sağlanacak. Sonbaharda başlayacak dikim çalışmalarının tamamlanmasıyla Gördes Barajı çevresinde güçlü bir yeşil kuşak oluşturulması, İzmir'in içme suyu kaynaklarının korunması ve Manisa'da arıcılığın geliştirilerek kırsal kalkınmaya uzun vadeli katkı sunulması hedefleniyor. - MANİSA