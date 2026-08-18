Kangal Belediye Başkanı\'ndan termik santral için ehil devir çağrısı

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ilçe sınırları içerisinde, eleştirilerin odağındaki Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nin ehil firmalara devredilmesini gerektiğini söyledi.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilen Kangal Balıkçı Kaplıcasının, ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek ihale sonrası Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden sağlık turizmine kazandırılacağını hatırlatarak, proje sonrası Kangal'ın turistik bir ilçe olma yolunda adımlarını atarken eleştirilerin odağı olan termik santraldeki sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Termik bir yere kadar çalışacak, tabiat parkı kıyamete kadar devam edecek

Öztürk, termik santralin bir yere kadar devam edeceğini ama tabiat parkının kıyamete kadar devam edeceğini belirterek, "Benim geçmişte hep dile getirdiğim iki önemli konu vardı. Diyordum ki iki büyük değerimiz var. Termik santral bir yere kadar çalışacak ama bugünkü adıyla Kangal Tabiat Parkı Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek. 2012-2013 yıllarında ilgili firmaya da söyledim. Bu firma tarımda, gıdada ve hayvancılıkta dünya markası. Bu alanlarda ülkemize değer katsınlar. Ama madencilik ve enerji farklı bir sektör. 'Sekiz on yıl sonra burası yıpranır, elimizde kalır, memlekete yazık olur' dedim. Diğer taraftan Balıklı Göl'ün, bugünkü adıyla Tabiat Parkı'nın değerini ve sedef hastalarıyla ilgili potansiyelini anlattım. Kangal marka bir ilçe ama bu markayı bugüne kadar yeterince değerlendirememişiz. Orayla ilgili de işletmeciyi dava ediyorlar. Ben de diyorum ki, 'Kangal Belediyesinin mülkünü 27 Mayıs 1960 ihtilalinde yasal olmayan şekilde almışsınız. Orası bizim değerimiz.' Bugün de Kangal Tabiat Parkı'yla ilgili çalışmaların içerisindeyiz" dedi.

"Santralin işin uzmanları çalıştırsın"

Öztürk, santralin işin uzmanları tarafından çalıştırılması gerektiğine dikkat çekerek, "O dönem seçim kampanyasını farklı yerlere çektiler. 'Çermikle uğraşıyor, termikle uğraşıyor' dediler. Ama ben bunları 2013 yılında söylüyordum. Bugün, 13 yıl sonra insanlar bizim söylediklerimizi söylüyor. Şimdiye kadar bakım ve onarım konusunda böyle bir tabloyla karşılaşmamıştık. Enerji Bakanlığına gidiyoruz, ilgili bürokratlarla görüşüyoruz. Sürekli 'Bu ay maaş ödensin, gelecek ay ne olacak?' anlayışıyla yürüyen bir yapı vardı. Çevresel etkiler konusunda da bir firmayla anlaşarak baca gazı arıtma çalışmalarını başlattılar. Geçenlerde firmanın üst düzey yetkilileriyle görüştüm. Kendilerine de söyledim; 'Bu işi bilen, ehil bir firmaya devredin. İşin uzmanı çalıştırsın. Hem siz rahat edersiniz hem bölge rahat eder hem de yeni işletmeci sorunları çözer.' dedim. Artık çermik de devletin ve işin ehli insanların elinde. İnşallah hem termik santral hem de Kangal Tabiat Parkı bu bölgeye ve ülkemize değer katacak. Biz de yapılan çalışmaların daha iyi sonuçlar vereceğini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı emri ile faaliyetleri durdurulmuştu

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker'e devredildi. Yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan santral, 2020 yılında filtresiz bacalarıyla gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla santralde üretim 1 Ocak 2020 tarihinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle durduruldu. Bacalarda gerekli filtre işlemlerinin tamamlanmasıyla 30 gün sonra tek türbinde, 6 ay sonra ise tam kapasite olarak elektrik üretimine yeniden başlandı. Termik santralde kullanılan kömürlerin atığı olan küller, çevre köylerin sınırları içerisinde biriktirildi. Yıllar içerisinde açıkta biriktirilen küllerden adeta kül dağı oluşurken, kül tabakası rüzgarlı havalarda çevreye yayılarak köyleri tehdit ediyor.