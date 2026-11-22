Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), kapanış müzakereleri 14'üncü güne uzadı. Bazı karar taslaklarının kabul edildiği kapanış genel kurulunda COP31 Başkanı Murat Kurum, örtü kararının üçüncü ve son versiyonunun kısa süre içinde delegasyonlarla paylaşılacağını belirterek, "Kalan konularda uzlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerçekten hala umudum var, bu salonda Antalya'dan çok güzel kararlar alabileceğimize inancım var" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında, Avustralya'nın ise müzakereler başkanlığını yürüttüğü COP31'de, 21 Kasım Cumartesi gününü 22 Kasım Pazar gününe bağlayan gece kapanış genel kurulu yeniden toplandı. EXPO 2016 Antalya'daki Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda, ülke delegasyonları arasında bazı gündem maddelerinde görüş ayrılıkları yaşanırken, Finans Daimi Komitesi ile İklim Teknolojisi Merkezi'ne ilişkin karar taslakları kabul edildi.

Rusya'dan karar taslağına itiraz

Genel kurulda İklim Değişikliği Konusunda Güçlendirme Eylemi'ne (ACE) ilişkin karar taslağı ele alındı. Rusya Federasyonu temsilcisi, sunulan metnin gerekli çok taraflı müzakere sürecinden geçmediğini savunarak taslağın kabulüne itiraz etti. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık temsilcileri ise müzakerelerde uzlaşı sağlandığını düşündüklerini belirterek sonuçtan memnun olmadıklarını dile getirdi. Rusya'nın itirazının ardından konunun Uygulama Yardımcı Organı'nın (SBI) 66. oturumunda yeniden ele alınması önerildi.

Uzun vadeli finansmanda uzlaşı sağlanamadı

Uzun vadeli iklim finansmanına ilişkin görüşmelerde ise Afrika Grubu adına söz alan Gana temsilcisi, 100 milyar dolarlık finansman hedefinin değerlendirilmesinde kullanılan verilere ilişkin itirazlarını dile getirdi. Karar taslağının mevcut haliyle kabul edilmeye hazır olmadığını belirten Gana temsilcisi, metnin üçüncü paragrafında değişiklik yapılmasını istedi. Avrupa Birliği temsilcisi ise metinde yeni değişiklikleri kabul edemeyeceklerini ifade etti. Görüş ayrılıklarının ardından gündem maddesinin değerlendirilmesi toplantının ilerleyen bölümüne bırakıldı.

Genel kurulda Finans Daimi Komitesine (SCF) ilişkin COP ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) karar taslakları itiraz olmaksızın kabul edildi. İklim Teknolojisi Merkezi'ne ev sahipliği konusundaki kararların da kabul edildiği oturumda, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) merkeze ev sahipliği yapmayı sürdüreceği açıklandı. Oturumda Arjantin ve Paraguay temsilcileri, toplumsal cinsiyet kavramının kendi ülkelerindeki hukuki düzenlemeler çerçevesinde yorumlanmasına ilişkin açıklamalarının toplantı raporuna geçirilmesini talep etti. Avrupa Birliği temsilcisi ise toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha önce kabul edilen taahhütlerden geri adım atılmaması gerektiğini vurguladı.

"Aramızdaki mesafe kapanmaktadır

Oturumun ilerleyen bölümünde delegelere hitap eden COP31 Başkanı Murat Kurum, gün boyunca ülke temsilcilerinin beklentilerini dinlediklerini ve uzlaşı alanı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Çok taraflılığı güçlendirmek, güveni yeniden tesis etmek ve Paris Anlaşması'nın ikinci on yılında uygulamayı hızlandırmak amacıyla çalıştıklarını belirten Kurum, örtü kararının üçüncü ve son versiyonunun Sekretaryaya gönderildiğini açıkladı.

Metnin hukuki incelemesinin sürdüğünü ve kısa süre içinde delegasyonlarla paylaşılacağını ifade eden Kurum, "Bu gece sizlerden bu karara dikkatle bakmanızı bekliyoruz. Gece boyunca sürecek gayretli çalışmalarınız kapsamında tarafların metin üzerinde anlaşma sağlayarak bize gelmeleri için sabaha kadar süreleri bulunmaktadır. Kalan konularda uzlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerçekten hala umudum var, hala bu salonda Antalya'dan çok güzel kararlar alabileceğimize inancım var. Aramızdaki mesafe kapanmaktadır. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ve köprüyü tamamlamak için gereken siyasi irade bu salonda mevcuttur" dedi.

Başkanlık olarak Avustralya müzakere başkanlığıyla birlikte bütün taraflarla çalışmayı sürdürdüklerini belirten Kurum, "İstiyorum ki müzakere konularımız, örtü karara ilişkin adımlarımız artık bütün ülkeleri bir mutabakata getirdik diye değerlendiriyorum. Muhakkak eksikler vardır, muhakkak çözülmesi gereken konular vardır ama bu kararları hayata geçirirsek hep birlikte burada çalışmalarımızın karşılığını alacağız diye değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık söz tarafların, karar sizlerin"

Kurum'un açıklamasının ardından söz alan Gana temsilcisi, örtü kararıyla birlikte uyum ve finansman konularındaki diğer metinlerin de tamamlanıp tamamlanmayacağını sordu.

Sekretaryaya gönderilen metnin örtü kararına ilişkin olduğunu belirten Kurum, bütün ülkelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak tarafların anlaşabileceği bir metin hazırladıklarını söyledi. Hem örtü kararının hem de diğer müzakere konularının sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Ülkelerin öncelikli beklentilerini yansıttığımızı değerlendiriyoruz. Bu örtü karar ve müzakere konularını neticelendirmemiz gerekiyor. Taraflara kaldı. Artık söz tarafların. Karar sizlerin. Ama ben inanıyorum ki buradan çok güzel sonuçlarla ayrılabiliriz. Dünya bizden bunu bekliyor. Salonun dışında gerçekten iklim değişikliğinin etkileriyle yaşayan insanlar, çocuklar, anneler, babalar bizden bunu bekliyor. Hepimizin çok önemli sorumluluklarımız var. Sabah 6'ya kadar bu konuların çözülebileceğini, istenirse burada kararların alınabileceğini değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Kurum, müzakere konularının sonuçlandırılması ve örtü kararı üzerinde uzlaşı sağlanması için çok az mesafe kaldığına dikkati çekerek, delegasyonlara çalışmalarını sürdürme çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından genel kurul toplantısına ara verildi. Planlanan kapanış tarihini aşan COP31'in kapanış genel kurulunun 22 Kasım Pazar günü yeniden toplanacağı bildirildi.