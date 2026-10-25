Divriği\'de raylarda ilerleyen anne ayı ve iki yavrusu yolcu trenini durdurdu

Divriği'de raylarda ilerleyen anne ayı ve iki yavrusu yolcu trenini durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Divriği ilçesinde Erzincan yolunda hareket eden yolcu treni, raylarda ilerleyen anne ayı ve iki yavrusu yüzünden durmak zorunda kaldı. Kış öncesi yiyecek arayan ayılar makinistin kornasıyla ürküp dik dağ yamacına tırmanamayınca bir süre daha tren yolunda ilerledi, ardından dağa yönelerek gözden kayboldu.
Sivas'ın Divriği ilçesinde tren raylarından görülen ayı ailesi yolcu treninin hareket etmesini engelledi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde Erzincan yolunda hareket halindeki tren, raylarda ilerleyen anne ayı ve iki yavrusu önüne çıkınca durmak zorunda kaldı. Kış ayları öncesinde yemek aramak için ilçe merkezine inen ayılar tren raylarında cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tren makinistinin yoldan çıkmaları için yaptığı korna sonrasında ürkerek yoldan çıkan ayılar dik eğimli dağ yamacına tırmanamayınca tekrar tren yoluna girdi. Bir süre daha yolcu treninin önünde ilerleyen ayı ailesi sonrasında dağa doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu.
Kaynak: İHA
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