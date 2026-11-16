Diyarbakır Çüngüş\'te kurt sürüsü, ava giden vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yiyecek arayan kurt sürüsü görüldü.

Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde Fırat Nehri karşısında görülen kurt sürüsü, Erdal Karataş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yiyecek arayan sürü, bir süre gezindi. Kurt sürüsü daha sonra gözden kayboldu. Erdal Karataş, ava gittiğini o esnada karşı taraftan gelen ses üzerine o yöne ilerlediklerini söyledi. Bölgede bir grup kurdun hareket halinde olduğunu gördüğünü kaydeden Karataş, o esnada kurt sürüsünü cep telefonu ile kaydettiğini ifade etti.

Coğrafi yapısı yüksek ve engebeli olan Çüngüş ilçesinde, birçok yaban hayvanı görülüyor.