Doğu Karadeniz\'de sıcaklık düşünce Sis Dağı ve Kadırga yaylaları karla kaplandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de bulunan yaylalarda kar yağışının ardından beyaz örtü oluşurken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgenin önemli yaylalarından Sis Dağı, Kadırga, Sırt, Cami Boğazı ve Bektaş yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylalarda etkili olan kar yağışıyla birlikte çayırlar, dağlar ve yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan yaylalarda kış mevsimini aratmayan manzaralar ortaya çıkarken, bölgeden kaydedilen görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürdüğü öğrenildi.