Düzce Belediye Başkanı Özlü, marttan itibaren suda sorun yaşanmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, marttan itibaren suda sorun yaşanmayacağını açıkladı

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Düzce Belediye Başkanı Özlü, marttan itibaren suda sorun yaşanmayacağını açıkladı
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, marttan itibaren suda sorun yaşanmayacağını açıkladı
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, meclis konuşmasında yağışların içme suyunda yol açtığı bulanıklığa dikkat çekti. Özlü, yeni arıtma tesisi ve şebeke yenileme projelerinin sürdüğünü, mart ayından itibaren yağmur yağdığında sularında sıkıntı olmayacağını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye meclisinde yaptığı konuşmada yağışlar nedeniyle içme suyunda yaşanan bulanıklık sorununa değindi. İçme suyunda yaşanan sorunların kökünden giderilmesi amacıyla yeni arıtma tesisi ve şehir şebekesi yenileme projelerinin eş zamanlı olarak sürdüğünü ifade eden Özlü, "Önümüzdeki mart ayından itibaren yağmur yağdığında kesinlikle sularımızda bir sıkıntı olmayacak" dedi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 2. Birleşiminde meclise hitap eden Başkan Faruk Özlü, içme suyu yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği günden bugüne kadar Düzce'nin altyapı ve üstyapı problemlerini birbiri ile uyum içinde, paralel olarak ve birbirini tamamlayan bir bakış açısıyla ele aldığını ifade eden Faruk Özlü, "Düzce'nin altyapısı ile ilgili ortaya koyduğumuz her proje ve vurduğumuz her kazma bir stratejik aklın ve planın ürünüdür. Şehrimizin bugüne kadardaki en büyük altyapı projesi, yani içme suyu altyapısını yenileme projemiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Düzce'nin neredeyse tüm içme suyu şebekesi yenileniyor. Diğer yandan bu şebekeye temiz su sağlayacak olan arıtma tesisinin yapımında da çok önemli bir mesafe aldık. Yani bir yandan kesintisiz su kaynağı oluştururken, diğer yandan bu suyun tüm evlere sorunsuz biçimde ulaşması için altyapıyı kuruyoruz" dedi.

Yağışlardan dolayı arıtma tesisine gelen suyun çamurlu olduğunu ifade eden Özlü, "Arkadaşlarımız özel bir gayret sarf ediyorlar, temiz su vermeye çalışıyorlar. Kısa bir süre içme suyumuzda bulanıklık sorunu olabilir" ifadelerini kullandı.

"Mart ayından itibaren sorun yaşanmayacak"

"Bakın ne kadar doğru bir iş yapıyoruz" diyen Başkan Özlü, büyük bir arıtma tesisi kurduklarını ve yeni arıtma tesisinin yılsonuna kadar biteceğini vurgulayarak şöyle konuştu: "İlk 2-3 ay deneme yapacaklar. Ardından 1 yıl bu tesisi yapan firma işletecek. Sonra bize devredecek. Programımız şöyle; eski arıtmayı kapatmıyoruz, çalışacak. Eski arıtma ile yeni arıtmayı entegre edeceğiz. Eski arıtmada arıttığımız suyu, ikinci arıtmada tekrar arıtacağız. Bu tip sıkıntılarla karşılaşmamak için. Bunun bize ilave bir maliyeti yok. Önümüzdeki mart ayından itibaren yağmur yağdığında kesinlikle sularımızda bir sıkıntı olmayacak."

Nüfusu 50 binin üzerinde olan bütün şehirlere su getirme görevinin Devlet Su İşleri'nde olduğunu dile getiren Özlü, "Biz kafamıza göre herhangi bir dereyi, herhangi bir suyu çevirip, bu şehre su getiriyoruz diyemeyiz. Düzce'nin içme suyu kaynaklarından suyun getirilmesi, arıtılması ve şebekeye kadar verilmesi görevi Devlet Su İşleri'nin. Ama Devlet Su İşleri bunu bedava yapmıyor. Bizimle bir protokol imzaladı. Bu tesisler bittikten sonra biz bunu Devlet Su İşleri'ne ödeyeceğiz. Bakın bütün Türkiye'de böyle. Sadece burada değil. Bu işin yolu bu, kanun bu. Biz kanuna aykırı kendi başımıza bir şey yapamayız. Bu tesisin bedeli Düzce Belediyesi tarafından önümüzdeki 30 yıl içerisinde ödenecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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