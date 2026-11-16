Gaziantep Büyükşehir akıllı ulaşım projelerini COP31\'de Yeşil Bölge\'de tanıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı ulaşım yatırımları ve altyapı çalışmaları, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nde Yeşil Bölge'de yapılan sunumla katılımcılarla buluştu.

Gaziantep Akıllı Ulaşım Sistemleri (GAUS) Projesi'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımın daha akıllı, güvenli, sürdürülebilir ve çevreci hale getirilmesini hedeflendiği çalışmaları aktardı.

İnşaat Mühendisi Hasan Hüseyin Aysa, Gaziantep'in akıllı ulaşım uygulamalarını ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki çalışmaları "Şehirlerde Akıllı Ulaşım Sistemleri: Toplu Taşımadan Trafik Yönetimine Net Sıfır Uygulamaları" başlıklı sunumda verimli ve sürdürülebilir ulaşım için Gaziantep'in deneyimini katılımcılarla paylaştı.

Avrupa Birliği IPA 2 desteğiyle yürütülen proje kapsamında Aysa, 20 kavşakta yapay zeka destekli trafik yönetimi, 25 elektrikli otobüs, 12 şarj istasyonu, 8 değişken mesaj işareti (VMS), akıllı otopark sistemleri, sensörler ve dijital ulaşım platformu hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Yol kenarı park adını verdiğimiz alanlarda yapay zeka destekli kameraları konumlandırdık

Akıllı Ulaşım Sistemlerin şehre kazandırdığı faydaları anlatan Mühendis Hasan Hüseyin Aysa, sunumda "Bu sistemlerin başında bu sistemlerden anlayan, mimariden anlayan arkadaşlar, daha az manuel müdahalelerle daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi yapay zeka destekli kavşak modülleri. Hepimiz trafiğin bir paydaşıyız, hepimiz araç kullanıyoruz, toplu taşımaya biniyoruz. Özellikle araç kullanıcılarının gündelik hayatta, büyük şehirlerdeki problemlerinden birisi ise park yeri bulma mücadelesi. Bu noktada Gaziantep kent merkezi ölçeğindeki koridorlarda, yol kenarı park adını verdiğimiz alanlarda yine yapay zeka destekli kameraları konumlandırdık" diye konuştu.

"Birçok parametreyi yönetebildiğimiz bir arayüz geliştirdik"

Kent ölçeğinde kurulan sistemler hakkında çalışmalarını anlatan Aysa, "Yüzlerce donanımı, sahadaki personelin görev listesini, araçların takibini, durakların günlük yolcu sayılarının takibi gibi birçok parametreyi yönetebildiğimiz bir arayüz geliştirdik proje kapsamında. İlk etapta, bunların sahada doğru çalıştığı eksikliği var mı bakıyoruz. Çünkü enerjiyi yönetmek için anlık bir kesintide Büyükşehirlerde bir anda kaosa dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

Gazi şehirde yapılan çalışmalarla emisyon azaltımı elde edildi

Çalışmalar kapsamında 25-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 23 kavşakta gerçekleştirilen ölçümlerde ortalama bekleme süresinde yüzde 13,7 iyileşme sağlanırken 6 bin 689 litre yakıt tasarrufu ve 11,15 ton CO2 emisyon azaltımı elde edildi.

2035'e uzanan sürdürülebilir ulaşım stratejisi

Proje kapsamında hazırlanan 2035 Eylem Planı ile toplu taşıma, yaya ve bisiklet ulaşımı, otopark yönetimi ve yol güvenliği alanlarında 47 eylem belirlendi. GAUS ile ulaşım verilerinin tek merkezden yönetilmesi ve çevresel etkilerin ölçülerek sürdürülebilir ulaşım politikalarına yön verilmesi amaçlanıyor.