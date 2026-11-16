Gaziantep Büyükşehir akıllı ulaşım projelerini COP31'de Yeşil Bölge'de tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep Büyükşehir akıllı ulaşım projelerini COP31'de Yeşil Bölge'de tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Büyükşehir akıllı ulaşım projelerini COP31\'de Yeşil Bölge\'de tanıttı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım çalışmalarını Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde Yeşil Bölge'deki sunumla katılımcılara aktardı. Sunumda GAUS Projesi kapsamında 20 kavşakta yapay zeka destekli trafik yönetimi, 25 elektrikli otobüs ve 12 şarj istasyonu anlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı ulaşım yatırımları ve altyapı çalışmaları, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nde Yeşil Bölge'de yapılan sunumla katılımcılarla buluştu.

Gaziantep Akıllı Ulaşım Sistemleri (GAUS) Projesi'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımın daha akıllı, güvenli, sürdürülebilir ve çevreci hale getirilmesini hedeflendiği çalışmaları aktardı.

İnşaat Mühendisi Hasan Hüseyin Aysa, Gaziantep'in akıllı ulaşım uygulamalarını ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki çalışmaları "Şehirlerde Akıllı Ulaşım Sistemleri: Toplu Taşımadan Trafik Yönetimine Net Sıfır Uygulamaları" başlıklı sunumda verimli ve sürdürülebilir ulaşım için Gaziantep'in deneyimini katılımcılarla paylaştı.

Avrupa Birliği IPA 2 desteğiyle yürütülen proje kapsamında Aysa, 20 kavşakta yapay zeka destekli trafik yönetimi, 25 elektrikli otobüs, 12 şarj istasyonu, 8 değişken mesaj işareti (VMS), akıllı otopark sistemleri, sensörler ve dijital ulaşım platformu hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Yol kenarı park adını verdiğimiz alanlarda yapay zeka destekli kameraları konumlandırdık

Akıllı Ulaşım Sistemlerin şehre kazandırdığı faydaları anlatan Mühendis Hasan Hüseyin Aysa, sunumda "Bu sistemlerin başında bu sistemlerden anlayan, mimariden anlayan arkadaşlar, daha az manuel müdahalelerle daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi yapay zeka destekli kavşak modülleri. Hepimiz trafiğin bir paydaşıyız, hepimiz araç kullanıyoruz, toplu taşımaya biniyoruz. Özellikle araç kullanıcılarının gündelik hayatta, büyük şehirlerdeki problemlerinden birisi ise park yeri bulma mücadelesi. Bu noktada Gaziantep kent merkezi ölçeğindeki koridorlarda, yol kenarı park adını verdiğimiz alanlarda yine yapay zeka destekli kameraları konumlandırdık" diye konuştu.

"Birçok parametreyi yönetebildiğimiz bir arayüz geliştirdik"

Kent ölçeğinde kurulan sistemler hakkında çalışmalarını anlatan Aysa, "Yüzlerce donanımı, sahadaki personelin görev listesini, araçların takibini, durakların günlük yolcu sayılarının takibi gibi birçok parametreyi yönetebildiğimiz bir arayüz geliştirdik proje kapsamında. İlk etapta, bunların sahada doğru çalıştığı eksikliği var mı bakıyoruz. Çünkü enerjiyi yönetmek için anlık bir kesintide Büyükşehirlerde bir anda kaosa dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

Gazi şehirde yapılan çalışmalarla emisyon azaltımı elde edildi

Çalışmalar kapsamında 25-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 23 kavşakta gerçekleştirilen ölçümlerde ortalama bekleme süresinde yüzde 13,7 iyileşme sağlanırken 6 bin 689 litre yakıt tasarrufu ve 11,15 ton CO2 emisyon azaltımı elde edildi.

2035'e uzanan sürdürülebilir ulaşım stratejisi

Proje kapsamında hazırlanan 2035 Eylem Planı ile toplu taşıma, yaya ve bisiklet ulaşımı, otopark yönetimi ve yol güvenliği alanlarında 47 eylem belirlendi. GAUS ile ulaşım verilerinin tek merkezden yönetilmesi ve çevresel etkilerin ölçülerek sürdürülebilir ulaşım politikalarına yön verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir BelediyesiYerel HaberlerYapay ZekaTeknolojiGaziantepBelediyeAntalyaEkonomiUlaşımGüncelTrafikCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:20:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir akıllı ulaşım projelerini COP31'de Yeşil Bölge'de tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android