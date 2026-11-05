İstanbul\'da sağanak Karaköy\'ü göle çevirdi, kadın turist kucakta selfie çekti

İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle göle dönen Karaköy'de arkadaşının kucağında yolun karşısına geçen kadın turistin o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Beyoğlu Karaköy'de suyla kaplanan yolda karşıya geçmeye çalışan turistler, ilginç görüntüler oluşturdu. Bir turist, yanındaki kadın arkadaşını kucağına alarak yolun karşısına taşıdı. Arkadaşının kucağındaki kadın ise cep telefonuyla selfie çekti. Bununla yetinmeyen turist, karşıya geçtikleri anları da vidoya kaydetti. Turistin su baskınının ortasında selfie ve video çektiği anlar çevredeki kameralara yansıdı.

Aynı noktada başka bir kadın turistin de arkadaşını sırtına alarak karşıya geçirdiği görüldü. Bazı vatandaşlar ise su birikintilerini atlayarak aşmaya çalıştı.