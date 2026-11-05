İstanbul'da sağanak Karaköy'ü göle çevirdi, kadın turist kucakta selfie çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da sağanak Karaköy'ü göle çevirdi, kadın turist kucakta selfie çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da sağanak Karaköy\'ü göle çevirdi, kadın turist kucakta selfie çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle göle dönen Karaköy'de bir kadın turist, arkadaşının kucağında karşıya geçerken selfie çekip o anları videoya kaydetti. Turistin su baskınındaki görüntüleri çevredeki kameralara yansıdı.

İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle göle dönen Karaköy'de arkadaşının kucağında yolun karşısına geçen kadın turistin o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Beyoğlu Karaköy'de suyla kaplanan yolda karşıya geçmeye çalışan turistler, ilginç görüntüler oluşturdu. Bir turist, yanındaki kadın arkadaşını kucağına alarak yolun karşısına taşıdı. Arkadaşının kucağındaki kadın ise cep telefonuyla selfie çekti. Bununla yetinmeyen turist, karşıya geçtikleri anları da vidoya kaydetti. Turistin su baskınının ortasında selfie ve video çektiği anlar çevredeki kameralara yansıdı.

Aynı noktada başka bir kadın turistin de arkadaşını sırtına alarak karşıya geçirdiği görüldü. Bazı vatandaşlar ise su birikintilerini atlayarak aşmaya çalıştı.

Kaynak: İHA
İstanbulKaraköyturistGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte fiyatı
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:46:36. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak Karaköy'ü göle çevirdi, kadın turist kucakta selfie çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android