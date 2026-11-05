Kars'ta çevre ve iklim odaklı Sıfır Atık Çalıştayı 15 tematik masayla başladı - Son Dakika
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Kars'ta çevre ve iklim odaklı Sıfır Atık Çalıştayı 15 tematik masayla başladı

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Kars\'ta çevre ve iklim odaklı Sıfır Atık Çalıştayı 15 tematik masayla başladı
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Kars\'ta çevre ve iklim odaklı Sıfır Atık Çalıştayı 15 tematik masayla başladı
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Sıfır Atık Vakfınca 81 ilde planlanan çalıştaylar kapsamında Kars Sıfır Atık Çalıştayı, “Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi” temasıyla başladı. Kafkas Üniversitesi'ndeki 15 tematik masada çevre ve iklim konuları ele alınarak Kars'ın öncelikleri belirlenecek.

Sıfır Atık Vakfınca 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında Kars Sıfır Atık Çalıştayı başladı.

"Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlenen çalıştayda, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Kars Valiliği himayelerinde; Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, kentin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerinin ortak akılla belirlenmesi hedefleniyor.

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masada; kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların etkin yönetimi, doğal varlıkların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir çevre yönetimi gibi önemli başlıklar değerlendiriliyor. Farklı kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin bir araya geldiği toplantılarda, yerel sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Sıfır atık, sürdürülebilir bir yaşam kültürüdür"

Programın açılışında konuşan Kars Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, sıfır atık anlayışının yalnızca atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılmasıyla sınırlı olmadığını belirterek, bunun aynı zamanda toplumun tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi ve doğal kaynakların korunmasını esas alan kapsamlı bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Toktaş, "Sıfır atık; yalnızca atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılmasından ibaret değildir. Aynı zamanda tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeyi, israfı önlemeyi, doğal kaynakları korumayı, yeniden kullanımı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü oluşturmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşımdır" dedi.

Toktaş, "Düzenlediğimiz bu çalıştayın temel amacı; toplumun tüm kesimlerinde ve yönetim yapılarında israf, atık ve kaynak verimliliği konularında farkındalığı artırmak, ortak bir dönüşüm bilinci oluşturmak ve yerel deneyimleri ulusal ölçekte bütünleştirmektir. Bu kapsamda bugün Tematik Masalarımızda gerçekleştireceğimiz görüşmelerin, paylaşacağımız fikirlerin ve ortaya koyacağımız çözüm önerilerinin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü çevre sorunlarının çözümü yalnızca belirli kurumların veya kişilerin sorumluluğunda değildir. Bu süreç, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını, duyarlılığını ve kararlılığını gerektirmektedir" diye konuştu.

"Kars'ın çevre geleceği için ortak akıl"

Çalıştayda gerçekleştirilen değerlendirmelerle Kars'ın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki ihtiyaçlarının belirlenmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin ortaya konulması bekleniyor.

Yerel düzeyde elde edilen bilgi ve deneyimlerin ulusal ölçekteki sıfır atık politikalarına katkı sunmasının hedeflendiği çalıştay, daha temiz bir çevre, bilinçli tüketim ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önem taşıyor.

Programa Kars Vali Yardımcısı Mehmet Ali Atak, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, Belediye Başkan Yardımcısı Tacettin Erdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile çok sayıda kurum temsilcisi ve paydaş katıldı.

Kaynak: İHA
Kafkas ÜniversitesiGüncelYaşamÇevreKarsSon Dakika

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