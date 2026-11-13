Kastamonu'da 10 binden fazla öğrenci Yeşil Vatan Tırı'nda doğa bilinci kazandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 10 binden fazla öğrenci Yeşil Vatan Tırı'nda doğa bilinci kazandı

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Kastamonu\'da 10 binden fazla öğrenci Yeşil Vatan Tırı\'nda doğa bilinci kazandı
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Kastamonu\'da 10 binden fazla öğrenci Yeşil Vatan Tırı\'nda doğa bilinci kazandı
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Kastamonu'da il merkezi ve 9 ilçeyi gezerek öğrencilerle buluştu. Tırı 10 binden fazla öğrenci ziyaret ederken çocuklara üç boyutlu sinema, eğitici oyunlar ve atölye çalışmalarıyla doğa sevgisi aktarıldı.

Kastamonu'da okulları gezen Orman Genel Müdürlüğünün Yeşil Vatan Tırı'nda öğrencilere doğa sevgisi aşılanıyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklarda orman sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tanıtım Tırı", Kastamonu'da çocuklarla buluştu. Kastamonu'da il merkezi ile 9 ilçesini gezen Yeşil Vatan Tanıtım Tırı'nda üç boyutlu sinemadan eğitici oyunlara ve atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem çevre bilinci kazandı. Okul bahçelerinde tırın önünde kurulan etkinlik alanında öğrenciler, ormanların korunması ve doğa bilinci konusunda bilgilendirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Yeşil Vatan Tırı'nın, çocuklara ormanların önemi ve doğanın korunması konusunda bilgi aktararak eğitim ve farkındalık faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu kapsamda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Araç'ın İhsanlı köyünde de Yeşil Vatan Tanıtım Tırı yer aldı. İlk olarak etkinliğe katılan çocuklara pamuk şeker, atkı, bere, boyama kitabı, balon gibi hediyeler verildi. Ardından çocuklar, tırın önünde kurulan oyun alanlarında çeşitli aktivitelerde bulunarak hem öğrendi hem eğlendi.

"YEŞİL VATAN TIRI'YLA İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIMIZA ORMAN SEVGİSİ AŞILANMASI AMAÇLANMAKTADIR"

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Yeşil Vatan Tırı'nın Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne 9 gün süreyle tahsis edildiğini belirterek, "Biz de öncelikle ilçelerimizden başlayarak 9 ilçemizde ilkokul çağındaki çocukların orman sevgisi aşılanması, toprakla haşır neşir olmaları ve faaliyetlerimiz hakkında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinmeler için gönderdik. Türkiye genelinde ilkokul çağındaki çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisi aşılanması amaçlanmıştır. Çocuklarımızda çok büyük ilgi ve merak besliyorlar, toprakla haşır neşir oluyorlar, çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İçeride 7 boyutlu bir simülasyon odamız var, kamera gösterimi var. Orada da çeşitli etkinliklerle çocuklarımıza doğa ve orman sevgisi aşılanması amaçlanıyor. Velilerimizden de edindiğimiz geri dönüşlerde onların da konuya çok hassas oldukları ve çok beğendikleri yönünde dönüşler alıyoruz" dedi.

"HEM İL MERKEZİNDE HEM DE İLÇELERDE 10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİMİZ TIRI ZİYARET ETTİ"

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, "Bu tırda çeşitli animasyonlarla, çeşitli bilinçlendirici videolarla, görsellerle de çocuklarımıza çevre bilinci aşılanıyor. Aynı zamanda da geleceğe miras bırakacağımız ormanlarımız ve çevremizle ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yapılıyor. Buradaki arkada görmüş olduğunuz tır ve etkinlik alanları okullarımıza da şu anda bizler Kastamonumuzda dolaştırıyoruz. İlçelerimizdeki okulda, il merkezimizdeki okullarda yaklaşık 10 bin tane öğrencimiz bu tırımızın içerisindeki alanları ve etkinlik alanlarını gezdiler. Aynı zamanda da canlı burada etkinlik yaptılar. Bu şekilde de geleceğe ormanlarımız gür bir şekilde bırakılacak, miras bırakılacak. Aynı zamanda da orman yangınlarına karşı da çocuklarımızla bilinçlenmiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte daha az orman yangınıyla çocuklarımızın karşılaşacağını ve aynı zamanda ihtimal orman yangınlarının da çocuklarımızın bilinçleri sayesinde önleneceğini de biliyoruz" diye konuştu.

Etkinliklerle çok eğlendiklerini söyleyen Elif Teke de, "Fidan diktik, resim yaptık. Boya yapıp, yemek yedik. Buraya arkadaşlarımla servisle geldik, çok eğlendim, çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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