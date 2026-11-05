Konya Karapınar'da yonca tarlasında bulunan yaralı kızıl şahin kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Karapınar'da yonca tarlasında bulunan yaralı kızıl şahin kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Konya Karapınar\'da yonca tarlasında bulunan yaralı kızıl şahin kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Konya Karapınar\'da yonca tarlasında bulunan yaralı kızıl şahin kurtarıldı
Haber Videosu

Konya Karapınar'da yonca tarlasında bulunan yaralı kızıl şahin, elektrik tellerine çarptığı tahmin edilerek vatandaşların ihbarıyla kurtarıldı. Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen şahin, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Konya'nın Karapınar ilçesinde elektrik tellerine çarptığı tahmin edilen yaralı kızıl şahin, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde telef olmaktan kurtarıldı.

Karapınar ilçesi Serpek mevkiinde Kamil Okumuş'a ait yonca tarlasında yaralı bir kızıl şahin bulundu. Babası Kamil Okumuş ile birlikte tarlada bulunan Muhammet Berat Okumuş, uçamayan ve bitkin haldeki şahini fark etti. Yaralı kuşu gördüklerinde hemen harekete geçtiklerini belirten Muhammet Berat Okumuş, "Kuşu yonca tarlasında gezerken bulduk. Kuşun uçamadığını gördüm. Biz bulduğumuzda uçamayacak vaziyetteydi. Elektrik çarpmış galiba. Kanadında hafif yaralar var. Biz de yakalayıp çiftliğimize getirdik, yetkilileri aradık. Yabani hayvanların zarar vermesinden kurtardık şahin kuşumuzu" dedi.

Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine yaralı kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Koruma altına alınan yaralı şahinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli ParklarKarapınarEreğliGüncelKonyaYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:01:32. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Karapınar'da yonca tarlasında bulunan yaralı kızıl şahin kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android