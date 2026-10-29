Manisa Alaşehir\'de sabah sisi etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye indi

Manisa Alaşehir'de sabah sisi etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Alaşehir'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Yağışla kayganlaşan yollarda ilgili kurumlar sürücülere hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları uyarısında bulundu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Komşu evlerin bile güçlükle görülebildiği ilçede sis, güneşin rengini de turuncuya çevirdi.
Alaşehir'de dün başlayan ve zaman zaman sabah saatlerine kadar devam eden yağışın ardından ilçeyi sabah saatlerinde yoğun sis kapladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, güneş ışınlarının sis tabakasının arasından süzülmesiyle güneşin turuncu renkte görünmesi dikkat çekti.
Sürücülere dikkat uyarısı
Yoğun sisin yanı sıra yağış nedeniyle yolların kayganlaşması da sürücüler için risk oluşturdu. İlgili kurumlar gerekli önlemleri alarak, görüş mesafesinin azaldığı ve yolların kaygan olduğu bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve dikkatli seyretmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.
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