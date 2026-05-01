Mersin\'de Hal Katlı Kavşağı hizmete açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hal Katlı Kavşağı törenle hizmete açıldı. Mersin'in en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje ile özellikle ağır tonajlı araçların yoğun kullandığı bölgede trafik sorununun azaltılması hedefleniyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ulaşımını rahatlatacak önemli projelerden biri olan 'Hal Katlı Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan Hal Katlı Kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm olarak hayata geçirildi.

"Mersin'e değer katacak bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz"

Başkan Seçer konuşmasına, 5 aylık bir çalışmayla Mersin'e değer katacak bir hizmeti yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını aktararak başladı. Mersin'e hizmet etmenin karşılığını, vatandaşların sandıkta gösterdiğini ve bunun bir teşekkür anlamına geldiğinin altını çizen Seçer, Hal Katlı Kavşağının Mersin'de şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşak olduğuna dikkat çekerek, "Göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana toplamda 4 katlı kavşak ve 'Dikenli Yol' dediğimiz bölgede alt geçit-tünel geçit yapımını gerçekleştirmiştik. Bunun yanında, göreve geldiğimizde yarım kalmış bir proje olan Kuva-yi Milliye Anıt Kavşağını, mazbatayı aldıktan yaklaşık 35 gün sonra, 19 Mayıs 2019'da hizmete açtık. Ardından Sevgi Katlı Kavşağı, Göçmen Katlı Kavşağı ve tünel geçişi hayata geçirdik. Bugün de burada 29 Kasım'da başladığımız Hal Katlı Kavşağının açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Hal Katlı Kavşağı ile beraber bölgedeki trafik sorunu ortadan kalkacak"

Hal Katlı Kavşağının toptancı sebze halinin otoban bağlantısı, bakliyat firmalarının depoları ve birçok iş yerinin olduğu önemli bir alan olduğunu belirten Seçer, "Hem ağır tonajlı araçların hem de otomobillerin yoğun kullandığı bir güzergah olduğundan bölgede trafik çok yoğun ve çok sorunluydu. Hal Katlı Kavşağı ile beraber buradaki trafik sorunu ortadan kalkacak" diye konuştu. Hal Katlı Kavşağı projesinin toplam 1820 metre uzunluğunda olduğunu, yan yollar ve bağlantı yolları ile birlikte ise toplam 3 bin 750 metre çalışma yapıldığını kaydeden Seçer, "2 kilometrelik bir yol güzergahını da köprülü kavşakla beraber yenilemiş bulunuyoruz. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kaymak gibi yol yapıyor. Sarı çizgi gördüğünüz zaman bilin ki Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardır" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir katlı kavşak modelini Mersin'e kazandırdık"

Projenin detaylarını ve teknik bilgilerini aktaran Seçer, "Burada yeni bir uygulama, yeni bir katlı kavşak modeli var. 60 metrelik bir bölümün üstü açık. Bu sayede gün ışığından faydalanıyoruz. Hem maliyeti düşürüyoruz hem yeni bir katlı kavşak modelini de Mersin'e kazandırmış oluyoruz" dedi. Projenin yapıldığı bölgenin zemin açısından sorunlu bir yer olduğuna dikkat çeken Seçer, deprem ve farklı afetlere de dayanıklı bir köprü inşa edildiğini söyledi. Projede 740 adet forekazık kullanıldığını belirten Seçer, "Kullanılan forekazıklar yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda. Yerin altına girdiğimiz bu forekazıklar zemin emniyeti açısından önemli. Mersin'imize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Bu katlı kavşağın maliyeti 750 milyon TL"

2,5 milyondan fazla insanın yaşadığı, 16 bin kilometrekare alanda bir uçtan bir uca 321 kilometrelik bir coğrafyada belediyecilik yaptıklarını vurgulayan Seçer, şöyle devam etti; "7. yılımızı bitirdik, 2019'dan bu yana 2 milyon 785 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. 4 bin 758 kilometre grup yolları ve köy yolları olmak üzere sathi asfalt kaplama yaptık. Her işin uzmanları ile Mersin halkına hizmet ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın geçmişlerine baktığınız zaman ne kadar liyakatli olduğunu, Türkiye'nin önemli kamu kurumlarında deneyim kazanıp Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında hizmet ettiğini görürsünüz. Yaptığımız her iş, bir akıl ürünü."

Bunun yanı sıra 2 milyon 102 bin metrekare kaldırım imalatını da gerçekleştirdiklerini ifade eden Seçer, son 7 yılda yapılan yol yapım, bakım ve onarım yatırımlarına değinerek, "Bu yıl Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplam 32.7 milyar TL bütçesi var. Biz 7 yıl süre içerisinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, bugünkü maliyetlerle az önce saydığım hizmetlerin bütçesel karşılığı olarak yaklaşık 30 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Sadece bu açılışını yaptığımız katlı kavşağın maliyeti bile 750 milyon TL" dedi.

Seçer, yeni dönem projelerinden söz etti

Mezitli Vatan-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağının deplase çalışmalarına başladıklarını dile getiren Seçer, "'Başlayacağız, yapacağız' değil, yapıyoruz. Temmuz 2026'da başlamayı planladık ve orayı 2026'nın sonbaharında açacağız" ifadelerine yer verdi. Bu tür imalatları mümkün olduğunca çok hızlı yaptıklarının da altını çizen Seçer, Hal Katlı Kavşağının yağmurlardan dolayı 20 gün geciktiğinden söz ederek, "Aylar önce, 'Nisan'ın ilk haftası açacağız.' dedik ve 3 hafta geciktik. Çünkü bu sene son 30-40 yılın en yoğun yağışlarını aldık. Hal Katlı Kavşağı projesinde bunun sıkıntısını yaşadık. Ama şunu bilin; planladığımız işler, eğer bir hava muhalefetiyle karşılaşmazsak, bizim hesapladığımız günden 1 gün şaşmıyor. Daha küçük montanlı projeleri 80-90 günde yapıyoruz. Sevgi ya da Göçmen Katlı Kavşağını kısa sürede bitirdiğimizi hepiniz biliyorsunuz" diye konuştu.

2027 yılında Sayapark Farklı Seviyeli Kavşak ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimini yapacaklarını belirten Seçer, aynı yıl içerisinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Dumlupınar Caddesi kesişimine de Yenişehir Beşyol Kavşağı Tüp Geçitini yapacaklarını kaydetti ve böylelikle orada yaşanan trafik problemini de 2027 yılında çözmüş olacaklarını ifade etti.

2028 programında ise 2. Çevre Yolu ile Mersinli Ahmet Bulvarı'nın kesiştiği noktada yine bir katlı kavşak imalatı yapıp, aynı yıl hizmete açacaklarını sözlerine ekleyen Seçer, Tarsuslulara da bir müjde verdi. Seçer, Tarsus Berdan Köprü Projesini bu yıl içerisinde yapacaklarını belirterek, Tarsus Doğa Parkının olduğu bölgede çok büyük sorun haline gelen dar köprüyü, yapacakları çalışma ile çok geniş bir köprü haline getireceklerini söyledi. - MERSİN