Meteoroloji uyardı, Zonguldak Bartın ve Düzce çevresinde sağanak yerel kuvvetli olacak - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı, Zonguldak Bartın ve Düzce çevresinde sağanak yerel kuvvetli olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması, Batı Karadeniz'de rüzgarın 40-60 km/sa hızla esmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Meteoroloji uyardı, Zonguldak Bartın ve Düzce çevresinde sağanak yerel kuvvetli olacak - Son Dakika

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