Muş\'ta Ters Laleler Açtı

Muş'ta halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve yaklaşık 20 günlük ömürleri bulunan ters laleler, havaların ısınması ve karların erimesiyle açtı.

Muş'un Karaağaçlı beldesinde, ilkbaharın gelişi ve karların erimesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde ters laleler açtı. Yılda sadece yaklaşık 20 gün canlılığını koruyan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak adlandırılan bu nadide bitkiler, ziyaretçilerini ağırlıyor. Kısa ömürlerine rağmen yoğun ilgi gören çiçekler, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Yaklaşık 2 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından dağlık alana ulaşan ziyaretçiler, ters laleleri fotoğraflayarak anı ölümsüzleştiriyor.

20 GÜN ÖMÜRLERİ VAR

Doğal güzelliğiyle her yıl kısa süreliğine kendini gösteren ters laleler, bölge turizmine de katkı sunmaya devam ediyor. Ters laleleri ziyaret eden Rüveyda Elçek, gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini dile getirerek, "Muş'ta iki senedir eğitim görüyorum, aşçılık bölümü öğrencisiyim. Bugün arkadaşlarla birlikte ters laleleri görmeye geldik. Açıkçası çok merak ettiğim bir çiçekti. Çok etkilendim, kokusu da çok güzel. Çok dik bir yokuştan çıktık, bayağı yorucuydu ama gördüğümüze değdi. Çok sevdik ve çok da eğlendik" dedi.

Çiçeklerin rengi ve kokusuyla dikkat çektiğini belirten Asiye Selim de "Bugün ters laleler olarak da bilinen 'ağlayan gelinleri' görmeye geldik. Rengiyle, kokusuyla harika bir görünüşü var. Bildiğim kadarıyla 20 günlük bir ömürleri var. Bunu değerlendirip bahar havasında gidip görmek gerçekten çok güzel oluyor" şeklinde konuştu.