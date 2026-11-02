Niğde'de Demirkazık'ın sisli zirvesi ve güneşli Çamardı dronla görüntülendi - Son Dakika
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Niğde'de Demirkazık'ın sisli zirvesi ve güneşli Çamardı dronla görüntülendi

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Niğde\'de Demirkazık\'ın sisli zirvesi ve güneşli Çamardı dronla görüntülendi
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Niğde Aladağlar'da sonbaharın son günlerinde zirveyi saran sis ve yağmur bulutlarıyla güneş alan Çamardı aynı dron çekiminde yer aldı. 3 bin 756 rakımlı Demirkazık'ın sert havası ile ilçenin sakin sonbahar dokusu doğaseverleri etkiledi.

Niğde Aladağlar eteklerinde sonbahar manzarası, doğaseverleri hayran bıraktı. Zirveyi kaplayan sis ve kara yağmur bulutlar, hemen aşağıdaki ilçeye vuran güneş ışıklarıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğa tutkunlarının ve dağcıların gözdesi olan Aladağlar, sonbaharın son günlerinde adeta dört mevsimi bir arada yaşattı. Bölgenin simgesi konumundaki 3 bin 756 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesi koyu sis ve kara yağmur bulutlarının adeta abluka altına alınırken, eteklerinde yer alan Çamardı ilçesi ve çevresi ise güneşle aydınlandı.

Işık oyunları havadan görüntülendi

Demirkazık Dağı'nın sarp kayalıkları üzerinde kümelenen kara bulutlar ile Çamardı ilçesi üzerine düşen güneş ışığı ve ışık hüzmeleri, dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. Sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının doğanın yeşiliyle harmanlandığı o anlar, kartpostallık kareler oluşturdu.

Zirvedeki sert hava muhalefeti ile ilçedeki sakin ve güneşli sonbahar dokusunun aynı karede buluştuğu bu benzersiz manzara, görenlerde adeta hayranlık uyandırdı. Bölgenin bu etkileyici doğa olayı, dronun objektifine en saf haliyle yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Niğde'de Demirkazık'ın sisli zirvesi ve güneşli Çamardı dronla görüntülendi - Son Dakika
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