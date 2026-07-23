Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

23.07.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultanbeyli'de etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında ilginç anlar yaşandı. Pazarcı Ömer Zeyrek, devrilmek üzere olan pazar brandasının direğini bırakmayınca metrelerce havaya yükseldi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de dün kurulan semt pazarında etkili olan kuvvetli rüzgar, pazarcılara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 14 yıldır pazarcılık yapan Ömer Zeyrek, kuvvetli rüzgarın brandayı havalandırması üzerine direğe tutundu. Direği bırakmayan Zeyrek, rüzgarın etkisiyle brandanın yükselmesi sonucu birkaç metre havaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, diğer pazarcıların brandayı kontrol altına almasıyla Zeyrek güvenli şekilde yere indi.

Yaşanan ilginç anlar ise Ömer Zeyrek'in kuzeni Emre Zeyrek tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle brandanın hızla yükseldiği, Zeyrek'in direğe sıkıca tutunarak birkaç metre havaya yükseldiği ve çevredeki pazarcılar ile vatandaşların şaşkınlıkla olayı izlediği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Sultanbeyli, İstanbul, Fırtına, Güncel, Pazar, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Yılmaz Hüseyin Yılmaz:
    metrelerce =yarım metre 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Esenler’de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti

18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:38
Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oldu İşte kazanılacak bonservis
Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
17:20
Haluk Levent’ten yeni paylaşım Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
Haluk Levent'ten yeni paylaşım! Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
17:17
Bahçeli’nin “Hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:45:26. #7.13#
SON DAKİKA: Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.