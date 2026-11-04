Samsun\'da yakalanan maymun itfaiye aracının altına saklanınca ekipler uğraştı

Samsun'da yakalanan maymun itfaiye aracının altına saklanınca ekipler uğraştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'da sokakta görüldükten sonra İlkadım Kıran Mahallesi'nde itfaiye ekiplerince yakalanan maymun, götürüldüğü itfaiye istasyonunda aracın altına saklandı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden yakalanan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Samsun'da sokakta görüldükten sonra itfaiye ekiplerince yakalanan maymun, götürüldüğü itfaiyede ekiplere zor anlar yaşattı. İtfaiye aracının altına saklanan maymun, ekiplerin uğraşı sonucu yeniden yakalandı.
İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut Mahallelerinde görüldüğü yönünde ihbarlar alınan maymun, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Kıran Mahallesi'nde bir binada yakalandı. Ardından itfaiye istasyonuna götürülen maymun, burada itfaiye aracının altına saklandı. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak yeniden yakalanan maymun, kontrol altına alındı.
Maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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