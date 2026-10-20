Sinop Boyabat'ta asırlık panayır sona erdi, geride çöp yığınları kaldı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta asırlık panayır sona erdi, geride çöp yığınları kaldı

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Sinop Boyabat\'ta asırlık panayır sona erdi, geride çöp yığınları kaldı
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Sinop Boyabat'ta 7 Ekim'de başlayıp 18 Ekim Pazar günü sona eren asırlık panayırın ardından etkinlik alanı çöp yığınlarıyla kaplandı. Esnafın ayrılmasıyla alanı kaplayan çöpler, çevre temizliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 7 Ekim'de başlayan ve 18 Ekim Pazar günü sona eren asırlık Boyabat Panayırı'nın ardından, etkinlik alanında bırakılan çöpler dikkat çekti. Panayır süresince çok sayıda vatandaşı ağırlayan alanın, esnafın ayrılmasıyla birlikte çöp yığınlarıyla kaplanması çevre temizliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Her yıl yoğun katılımla gerçekleşen Boyabat Panayırı, bu yıl da günler boyunca vatandaşları bir araya getirdi. Ancak panayırın sona ermesinin ardından ortaya çıkan görüntüler, etkinlik boyunca kullanılan ortak alanların temiz tutulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Alana bırakılan çöpler çevre kirliliğine neden olurken, panayır gibi geniş katılımlı etkinliklerin ardından çevre temizliği konusunda daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiği görüldü.

Boyabat Panayırı geride kalırken, ortaya çıkan çöp manzarası da çevreyi korumanın ve ortak kullanım alanlarına sahip çıkmanın yalnızca temizlik ekiplerinin değil, herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Kaynak: İHA
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