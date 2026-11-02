Şırnak Beytüşşebap'ta yola düşme riski taşıyan kayalar patlatılarak temizleniyor - Son Dakika
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Şırnak Beytüşşebap'ta yola düşme riski taşıyan kayalar patlatılarak temizleniyor

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Şırnak Beytüşşebap\'ta yola düşme riski taşıyan kayalar patlatılarak temizleniyor
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Şırnak Beytüşşebap\'ta yola düşme riski taşıyan kayalar patlatılarak temizleniyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sürücüleri tehdit eden kayalar, uzman ekiplerin kontrollü patlatmasıyla düşürülüp temizleniyor. Karayolları, AFAD ve Karadeniz'den gelen uzmanların katıldığı çalışmayla kaya düşmesi kaynaklı kazaların önlenmesi hedefleniyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, özellikle sarp dağlık alanlardan geçen kara yolunda sürücüler için tehlike oluşturan kaya ve taş parçalarının temizlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yol güzergahında düşme riski taşıyan büyük kayalar, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılarak bulunduğu yerden düşürülüyor.

Beytüşşebap'ta ulaşım güvenliğini tehdit eden büyük kaya parçaları, kontrollü patlatma yöntemiyle düşürülerek yoldan temizleniyor. Bölgenin sarp ve engebeli coğrafyası nedeniyle ulaşım güvenliğini tehdit eden kaya parçalarına yönelik yürütülen çalışmalarda Karayolları ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Karadeniz Bölgesi'nden gelen uzman personel görev alıyor. Ekipler, güzergah üzerindeki riskli noktaları belirleyerek kayaların kontrollü patlatma yöntemiyle düşürülmesini ve yolun güvenli hale getirilmesini sağlıyor. Çalışmaları Beytüşşebap Kaymakamı Muhammed Emin Tutal da yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Özellikle dağlık kesimlerde yola düşme ihtimali bulunan büyük kaya kütlelerinin kontrollü şekilde temizlenmesiyle muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şırnak-Beytüşşebap kara yolunda ulaşım güvenliğinin artırılması ve sürücülerin kaya düşmesi riskinden kaynaklanabilecek tehlikelerden korunması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
BeytüşşebapKaradenizSarp KaraGüncelŞırnakYaşamÇevreAFADSon Dakika

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