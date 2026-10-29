Şırnak'ta AFAD ve Karayolları riskli kayaları Komato bölgesinde kontrollü düşürüyor - Son Dakika
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Şırnak'ta AFAD ve Karayolları riskli kayaları Komato bölgesinde kontrollü düşürüyor

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Şırnak\'ta AFAD ve Karayolları riskli kayaları Komato bölgesinde kontrollü düşürüyor
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Şırnak\'ta AFAD ve Karayolları riskli kayaları Komato bölgesinde kontrollü düşürüyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasındaki Komato bölgesinde AFAD ve Karayolları ekipleri heyelan ve kaya düşmelerine karşı riskli kayaları kontrollü düşürüyor. AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, afetler meydana gelmeden önce gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Şırnak'ta riskli alanlarda ekiplerin kaya düşürme mesaisi başladı. Tehlike arz eden bölgelerde hummalı çalışma devam ediyor. Riskli kayalar kontrollü şekilde düşülüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü ile Uludere ilçesine bağlı Haburiki köyü arasındaki Komato bölgesinde heyelan ve kaya düşmelerine karşı AFAD ve karayolları ekipleri riskli bölgelerde kayaları kontrollü bir şekilde düşürüyor. Muhtemel facianın önüne geçmek için günlerdir belirlenen yol güzergahında dev kayalar düşürülüyor.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, afetler meydana gelmeden önce gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. İşlek, "Uludere ilçesi ile Beytüşşebap ilçesini birbirine bağlayan Habur 2 Köprüsü ile Taşarası köyü arasında yol güzergahında sık sık kaya düşmeleri yaşanmakta olup yoğun kullanılan karayolu üzerinde ciddi risk teşkil etmektedir. Beytüşşebap yol güzergahında, dağlık yamaçlarda serbest halde bulunan kayalar, fiziksel veya kimyasal ayrışma gibi nedenlerden ve yer çekiminin etkisiyle bulundukları yüksek kotlardan daha alt kotlara doğru düşme hareketi göstermektedir. Kayanın bulunduğu mevkilerde düşme hareketine geçmesinin en önemli nedenlerinden biri sudur. Özellikle suyun kayalarda bulunan boşluklarda donması ve çözülmesi veya minerallerin fiziksel çözünmeleri, kayalardaki süreksizlikleri artırmaktadır. Ayrıca iklim, yanlış şev açılması gibi çeşitli durumlar kaya düşmesi olayının bütün bölgede görülmesine neden olmaktadır. Düşmeye başlayan kayaların hızlarını artıran faktörlerden biri de şevleri kaygan hale getiren nem faktörüdür. Kaya düşmesinin insan hayatını etkilediği alanlarda ıslah çalışmaları yapılarak, kaya düşmesi önleme ve koruma yöntemleri uygulanmaktadır. Günümüzde riskli blokların ıslahı çeşitli yöntemler ile yapılmaktadır. Düşme ihtimali bulunan kaya bloklarının yuvarlanma güzergahlarında konut, işyeri, yol gibi yapıların varlığı ıslah yöntemlerini zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda Şırnak AFAD teknik personeli tarafından yapışan inceleme ve hazırlanan teknik raporlar doğrultusunda karayolları sorumluluk alanında bulunan güzergahta Karayolları tarafından ayırtılan bütçe ve temin edilen ödenek ile Trabzon'dan gelen uzman IRATA sertifikasına sahip profesyonel dağcı ekipler tarafından yamaç temizliği kapsamında dağlık alan, kaya bloklarından temizlenmektedir. Karayolları tarafından yapılan bu çalışma bölge halkı nezdinde takdirle karşılandı" dedi.

Kaynak: İHA
BeytüşşebapUludereŞırnakGüncelÇevreAFADSon Dakika

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