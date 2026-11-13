Tekirdağ\'da fırtına deniz ulaşımını vurdu, 7 gemi açıklarda demirledi

Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle Marmara Denizi'nde dev dalgalar oluşurken, balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos, denizde ve sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Güney ve güneybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle Marmara Denizi'nde dalgalar yükselirken, deniz suyu kıyıya kadar ulaştı. Süleymanpaşa ilçesindeki Sahil Dolgu Alanı'nda dalgaların kıyıyı aşması sonucu bazı bölümler su ile kaplandı.

Şiddetli lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi, olumsuz hava şartları sebebiyle Tekirdağ açıklarında demirledi. Denizdeki dalga ve rüzgarın oluşturduğu risk nedeniyle balıkçılar da tekneleriyle denize açılamadı.

"OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI SEBEBİYLE BALIKÇILAR İSTİRAHATE ÇEKİLDİ"

Tekirdağlı balıkçı Ercan Coşkunçay, fırtınanın dün akşam saatlerinden itibaren etkili olduğunu belirterek, balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle istirahatte olduğunu söyledi. Fırtınanın bugün akşam saatlerine doğru daha da sertleşmesini beklediklerini ifade eden Coşkunçay, "Dün akşamüstünden beri fırtına devam etmektedir. Balıkçı arkadaşlarımız şu anda istirahat halinde. Bugün akşamüstüne doğru fırtınanın daha da sertleşmesini bekliyoruz. Yarından itibaren hava şartları düzelirse inşallah yeniden denize çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.