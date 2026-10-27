Van'da Avcı Dolunay, tarihi Van Kalesi ile kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da Avcı Dolunay, tarihi Van Kalesi ile kartpostallık görüntüler oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'da Avcı Dolunay, tarihi Van Kalesi ile kartpostallık görüntüler oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da akşam saatlerinde gökyüzüne yükselen Avcı Dolunay, tarihi Van Kalesi ve Hüsrevpaşa Camii'nin silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunan gök olayı, kent sakinlerine de huzurlu anlar yaşattı.

Sonbaharın en görkemli gök olaylarından biri olan ve halk arasında "Avcı Dolunay" (Hunter's Moon) olarak bilinen muazzam dolunay, Van semalarında kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehrin simgesi tarihi Van Kalesi ve asırlık Hüsrevpaşa Camii ile aynı karede buluşan dolunay, izleyenleri etkiledi.

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde yükselen Avcı Dolunayı, kentin tarihi dokusuyla bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın dikkat çeken gök olaylarından Avcı Dolunayı, Van semalarında tüm ihtişamıyla kendini gösterdi. Dolunayın parlak ışığı, kentin tarihi yapılarıyla birleşince ortaya etkileyici manzaralar çıktı. Gökyüzünde yükselen dolunay, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler yakalama fırsatı sundu. Van'ın tarihi dokusu ile gökyüzünün etkileyici görüntüsünü aynı karede buluşturan Avcı Dolunayı, geceye ayrı bir güzellik kattı.

"Tarihi silüet üzerinde parlayan dev küre"

Akşam saatlerinde doğu ufkundan turuncu ve kızıl tonlarıyla devasa bir küre şeklinde yükselen Avcı Dolunay, kısa sürede tüm şehirden rahatlıkla görülebildi. Tarihi Van Kalesi'nin surları arkasında süzülen dolunay, Osmanlı döneminin en değerli eserlerinden biri olan, kentin silüetine değer katan tarihi Hüsrevpaşa Camii'nin kubbe ve minareleriyle muazzam bir uyum oluşturdu. Astronomik takvime göre hasat dolunayından sonraki ilk dolunay olma özelliğini taşıyan Avcı Dolunay, eski geleneklerde avcıların kış mevsimi öncesinde gece karanlığında avlanmalarına ışık tutması rivayetiyle bu ismi alıyor. Bu dönemde ayın ufka yakınken yeryüzünden daha büyük ve parlak, sıcak renk tonlarında görünmesi, gökyüzü gözlemcilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Van'ın köklü tarihi mirasıyla gökyüzünün bu eşsiz buluşması, hem kent sakinlerine huzur dolu anlar armağan etti hem de Van'ın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
Van KalesiDolunayGüncelYaşamÇevreVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Ali Koç’un Gazze için söyledikleri alkış topladı Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı
Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti
Karadeniz derbisinde gol yağmuru 8 dakikada maçı çevirdiler Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdiler
Sokak ortasında bıçaklar çekildi 15 yaşındaki çocuk ölümle pençeleşiyor Sokak ortasında bıçaklar çekildi! 15 yaşındaki çocuk ölümle pençeleşiyor
00:14
Fon Kanunu, yürürlüğe girdi
Fon Kanunu, yürürlüğe girdi
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:26
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
23:24
Puan farkı 6 Dev derbide kazanan Galatasaray
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
23:14
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 00:38:12. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Avcı Dolunay, tarihi Van Kalesi ile kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei