Ordu'da yağış fındık hasadını vurdu: Üreticiler camide güneşin açması için dua etti - Son Dakika
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Ordu'da yağış fındık hasadını vurdu: Üreticiler camide güneşin açması için dua etti

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Ordu\'da yağış fındık hasadını vurdu: Üreticiler camide güneşin açması için dua etti
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Gölköy ilçesinin yüksek kesimlerinde sezon başından bu yana süren yağmurlar, harmandaki fındığın kurumasına izin vermiyor. Müftülüğün onayıyla Güzelyurt Mahallesi'nde cuma namazından önce güneş duası yapıldı. Tek geçim kaynakları fındık olan üreticiler, çadır altında çürüyen mahsul olduğunu söylüyor.

Ordu'da fındık hasadının devam ettiği yüksek kesimlerde, günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle mahsullerini kurutamayan üreticiler, güneşin açması için dua etti. Gölköy ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı öncesinde güneş duası yaptı.

Ordu'da sahil ve orta kesimlerde fındık hasadı tamamlanırken, yüksek kesimlerde ise üreticilerin yağışla mücadelesi sürüyor. Aralıklarla devam eden yağmurlar nedeniyle fındıklarını kurutmakta güçlük çeken üreticiler, mahsullerinin bozulmasından endişe ediyor.

Gölköy ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde mahsullerini kurutamayan üreticiler, bölgede alışılmışın dışında bir uygulamaya imza atarak güneş duasına çıktı. Dernek yönetiminin girişimiyle İlçe Müftülüğü ile görüşülerek uygun görülen dua, cuma namazı öncesinde gerçekleştirildi.

Ordu Güzelyurt Derneği Başkanı ve fındık üreticisi Hamdi Yıldız, bu yıl yağışlar nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiğini belirterek, "Üreticilerimiz gerçekten bu sene mağdur oldu. Sezon başından bu yana yağmur yağıyor. Normalde bu saate kadar sezon bitmiş, üreticiler fındığını satmış oluyordu. Üreticiler havaların açmasını bekliyorlar. Bazı üreticilerimizin fındığının bozulduğunu dahi duyduk. Biz de hocamız ile görüştük ve 'Yağmur duasına çıkılıyor da neden güneş duasına çıkılmasın' dedik. İlçe müftümüz ile görüşüldü ve konu uygun görüldü. Bugün hemşehrilerimiz ile beraber camimizde güneş duası yapıldı. İnşallah dualarımız kabul olur. Çünkü gerçekten ihtiyaç var, herkes mağdur durumda" dedi.

TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ FINDIK

Fındığın bölgedeki vatandaşların tek geçim kaynağı olduğunu ifade eden üretici Ensar Şentürk, yağışlar nedeniyle mahsullerini kurutamadıklarını söyledi. Bazı üreticilerin fındıklarının çürüdüğünü belirten Şentürk, "Bazı insanlarımız fındıklarını çadır altında çürüttü. Tokat ve Niksar taraflarına da götürmeyi düşündük ama o taraflarda da yağışlar var. Ordu, Türkiye'de en fazla fındık üreten il. Arazi şartları kötü, zor şartlar altında üretim yapıyoruz" diye konuştu.

67 YAŞINDAYIM, BÖYLE HAVA GÖRMEDİM

Fındık üreticisi Seyfettin Çağlar ise bu yılki yağışların benzerini daha önce görmediğini dile getirdi. Günlerdir fındıklarını kurutabilmek için güneşin açmasını beklediklerini kaydeden Çağlar, "Ben 67 yaşındayım ve bu seneye kadar böyle bir hava görmedim. Hava şartları sürekli yağışlı gitti ve mağdur olduk. Şu anda tek beklentimiz güneş. 20 gündür burada bekliyoruz, nöbet tutuyoruz. Cenab-ı Allah'tan umut kesilmez, inşallah güneş olur, bir an önce kuruturuz" ifadelerini kullandı.

HARMANLAR ÇADIRLA KAPLANDI

Öte yandan yağışlar nedeniyle boş alanlara ve harmanlara serilen fındıkların üzerinin çadırlarla kapatılması farklı bir görüntü oluşturdu. Yeşil doğanın arasına serilen yüzlerce çadır, yağışlı havadan etkilenen üreticilerin mağduriyetini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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