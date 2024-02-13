Son Dakika Deaş Haberleri

- 19:24 Manisa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Manisa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli elektronik cihazlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
- 15:39 DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon
Bilecik'te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama müzekkeresi bulunan şahıslarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 3 kişi tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor.
- 14:09 MSB, Suriye'den yasa dışı geçişleri engelledi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ üyesi, 17 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- 11:44 Bilecik'te terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
Bilecik'te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 kişiye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 3 şahıs cezaevine gönderilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
- 11:41 DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Kilis merkezli 3 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
- 11:27 Rusya Vatandaşı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Sahte Kimlikle Çalışırken Yakalandı
Mersin'de DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A., Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Tutuklanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- 10:49 DEAŞ'lı teröristin Akkuyu Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktı
Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 10:33 DEAŞ'tan acil koduyla aranan Rus şüpheli Akkuyu Nükleer'de yakalandı
Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ ile ilgili operasyonda aranan Rusya uyruklu şüpheliyi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle yakalayarak tutukladı. Şüphelinin yabancı uyruklu R.K adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi.
- 09:48 Kilis Merkezli DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Kilis, Şanlıurfa ve Uşak illerinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör mermi ve örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.
- 09:19 Mersin Polisi DEAŞ Şüphelisini Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Yakaladı
Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ ile ilgili operasyonda aranan Rusya uyruklu şüpheliyi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle yakalayarak tutukladı. Şüphelinin yabancı uyruklu R.K adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi.
- 18:16 Kocaeli'de PKK ve DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı
Kocaeli'nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
- 17:21 Kocaeli'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla yapıldı.
- 16:09 Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik çalışmalarda 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 15:21 Mersin'deki PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK ve DEAŞ'a yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 4 şüpheli, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
- 14:21 Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı
Şırnak'ta kolluk kuvvetlerinin PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarla PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetleri deşifre edilmeye çalışıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.
- 10 Şub Mersin ve Antalya'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
MERSİN merkezli 2 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 1'i sözde 'Şeriat hakimi' olarak faaliyet yürüten 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen materyal ve dokümanlar incelenmek üzere el konuldu.
- 10 Şub Ankara Garı Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi
Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler için 10 Ekim Barış Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve dava süreçleri yakından takip edildiği belirtildi. Ankara Garı saldırısı, ülke tarihinin en büyük saldırılarından biri olarak kaydedildi.
- 10 Şub Kilis'te DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu belirlenen A.İ. isimli şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
- 10 Şub Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik 5 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheliyi, PKK'ya yönelik operasyonda ise 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
- 10 Şub Kilis'te DEAŞ Operasyonunda 1 Şahıs Tutuklandı
Kilis'te İl jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen A.İ. isimli şahıs tutuklandı.
- 10 Şub Kilis'te DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen A.İ. isimli şüpheli tutuklandı.
- 09 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama
Kırıkkale'de yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 09 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Irak Uyruklu Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H (35) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.
- 09 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.F.H. (35), gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Şüpheli M.F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- 09 Şub Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Hükümlü Yakalandı
Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hüküm giymiş olan Suriye uyruklu bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. isimli hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
- 09 Şub Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Tutuklandı
Diyarbakır'da yapılan titiz çalışmalar sonucunda aranan DEAŞ üyesi firari hükümlü, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 09 Şub DEAŞ Üyesi H.E. Diyarbakır'da Yakalandı
Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi H.E., operasyonla yakalandı. Suriye uyruklu olan H.E., tutuklandı.
- 09 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelikti. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- 09 Şub Irak'ta DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda Suriye uyruklu M.F.H. evinde yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
- 09 Şub Irak'ta DEAŞ Üyesi Yakalandı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde bulunan yabancı uyruklu bir şahıs, Kırıkkale'de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada delillere ulaşıldı ve şüpheli adliyeye sevk edildi.
- 09 Şub Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Gözaltı
Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ Terör Örgütü'ne mensup olduğu şüphesiyle 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Irak uyruklu 6 şüpheli şehir merkezinde yakalandı. İki şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüphelinin ise sınır dışı edileceği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.
- 09 Şub Kırşehir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı
Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu belirtilen 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.
- 09 Şub Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Zanlıdan 2'si Adliyeye Sevk Edildi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 33 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında Kırşehir'de gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından 4 zanlı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- 09 Şub Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama
Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürütenlerin de olduğu öğrenildi.
- 09 Şub Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Mersin'de MİT ve polisin ortaklaşa yaptığı operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
- 08 Şub Mersin'de, DEAŞ yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı (2)
9 TUTUKLAMAMersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 08 Şub Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama
Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. MİT Başkanlığı ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüpheliler arasında geçmişte silahlı faaliyet yürütenler ve DEAŞ istihbarat biriminde görev alanlar bulunuyor. Operasyon sonucunda 9 şüpheli tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 08 Şub Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a yönelik gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yakalanan M.T., sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 08 Şub DEAŞ Operasyonunda Kayseri'de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-49' operasyonları kapsamında Kayseri'de 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
- 08 Şub Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi.
- 08 Şub Samsun'da DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı
Samsun'un Canik ilçesinde, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi M.T. bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu M.T.'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğunu belirledi. Şüpheli bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.
- 08 Şub Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan Tacikistan uyruklu T.B. isimli örgüt mensubu Çifteler ilçesinde yakalandı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi ve T.B. tutuklandı.
- 08 Şub DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Çifteler'de Yakalandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan örgüt mensubu Çifteler ilçesinde yakalandı. Operasyon sonucunda örgüt mensubuna ait dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
- 08 Şub ESKİŞEHİR'de DEAŞ Üyesi Tacikistan Uyruklu Şahıs Tutuklandı
ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu T.B., yakalanıp, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olan ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu T.B.'nin Çifteler ilçesinde olduğunu tespit etti. Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eve yapılan baskında T.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan T.B., işlemlerinin ardından tutuklandı. Öte yandan Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen Irak uyruklu S.M.H.H. yakalanıp, gözaltına alındı.
- 08 Şub DEAŞ Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında kırmızı bültenle aranan bir şüpheli, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
- 08 Şub Mersin'de DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüphelilerin geçmişte silahlı faaliyet yürüttüğü ve DEAŞ istihbarat biriminde görev aldığı belirlendi.
- 08 Şub 33 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 147 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
- 08 Şub Mersin'de DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.
- 08 Şub Afyonkarahisar'da DEAŞ Şüphelilerine Operasyon: 17 Gözaltı
Suriye'nin Haseki bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şüpheli ile yurda giriş yasağı bulunan 13 kişi, Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Toplamda 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorguları devam ediyor.
- 08 Şub DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 147 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti.
- 08 Şub İçişleri Bakanı: Kahramanlar-49 Operasyonu'nda 147 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' Operasyonu'nda 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova illerinde şüpheliler yakalandı.
- 08 Şub 33 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 147 şüpheliye gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 147 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova illerinde şüpheliler yakalandı.
- 08 Şub Mersin'de DEAŞ yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Mersin'de MİT ve polisin ortaklaşa yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü, şehirde yapılanma arayışında olduğu ve istihbarat biriminde görev aldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- 08 Şub İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-49' operasyonunda 147 DEAŞ şüphelisi yakalandı
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "33 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı"
- 07 Şub Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu tespit edilen bir Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan arama sonucunda delillere ulaşıldı ve şüpheli adliyeye sevk edildi.
- 07 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Şüpheli Yakalandı
Kırıkkale'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaparken, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.A. isimli şüpheli operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
- 07 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- 07 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Eylem Yapma İhtimali Olan Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaparken Suriye uyruklu A.A'yı yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- 06 Şub MİT tarafından çökertilen DEAŞ'ın Horasan hücresine mensup 10 terörist tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik yürütülen operasyonlarla çökertilen hücrenin 10 üyesi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan uzantısı olan Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 hücre üyesinden 10'u tutuklandı.
- 06 Şub MİT Operasyonuyla DEAŞ Üyeleri Tutuklandı
MİT, İstanbul polisinin birlikte İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi 15 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 06 Şub DEAŞ Üyelerine Operasyon: 10 Tutuklama
MİT, İstanbul polisinin birlikte İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi 15 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 06 Şub DEAŞ'ın Horasan Koluna Yönelik Operasyon: 10 Üye Tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik yürütülen operasyonlarla çökertilen hücrenin 10 üyesi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda, DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan uzantısı olan Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 hücre üyesinden 10'u tutuklandı.
- 06 Şub DEAŞ Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon kapsamında toplamda 23 adrese yönelik baskınlar düzenlenirken, 3 zanlı daha yakalandı.
- 06 Şub DEAŞ Terör Örgütünü Finanse Eden 15 Şüpheli Yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün finansmanını sağladığı tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 Türk vatandaşı olan toplam 24 şüphelinin yakalanması hedeflenmektedir.
- 06 Şub İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
- 06 Şub İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
- 06 Şub İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
- 05 Şub Kilise saldırganının Interpol tarafından 190 ülkede arandığı ortaya çıktı
28 Ocak günü İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden saldırganın, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği bombalı saldırının şüphelilerinden biri olduğu ve Interpol tarafından 190 ülkeden aranan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Saldırganın daha önce de İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısında yer aldığı belirtildi.
- 05 Şub Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ilgili il ve birimlere teslim edilirken, 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 05 Şub Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'a yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda cep telefonları, bilgisayar ve sim kartlar ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 05 Şub Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
- 05 Şub MİT ve polis DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'de MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin geçmişte örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları belirlendi.
- 05 Şub Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 2 zanlı DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Zanlıların yurda başka ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri ve örgüt mensuplarına yardımda bulundukları tespit edildi.
- 05 Şub Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'de MİT ve polisin ortak operasyonunda DEAŞ terör örgütü üyeleri olan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin geçmişte örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ve Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları belirlendi.
- 05 Şub Mersin'de DEAŞ hücre evi yapılanmasına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'de MİT ve polisin yürüttüğü çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan biri kadın 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Örgüt üyesi olan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 05 Şub Mersin'de DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'de MİT ve polisin yürüttüğü çalışma sonucunda terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan biri kadın 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Tutuklanan şüpheliler, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.
- 04 Şub MİT, DEAŞ'ın Horasan Yapılanmasına Darbe Vurdu
MİT, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenleyerek, örgütün sözde Horasan yapılanmasının eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine ağır darbe vurdu. Operasyon sonucunda, Türkiye'ye yönelik planları engellendi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. MİT'in son 3 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda DEAŞ yöneticileri de dahil olmak üzere birçok terörist etkisiz hale getirildi.
- 04 Şub MİT, DEAŞ Üyelerine Yönelik Operasyon Detayları Ortaya Çıktı
MİT'in İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilişkili DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyonlar sonucunda terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetleri akamete uğratıldı ve örgüt zayıflatıldı.
- 04 Şub MİT'in DEAŞ'ın Horasan Örgütü Üyelerine Yönelik Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı
MİT'in İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilişkili DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 17 şüpheli yakalandı ve DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetleri akamete uğratıldı. Ayrıca, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'nin kısa süreliğine Afrin Cinderes'te bulunduğu tespit edildi ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanması zayıfladı ve terör örgütü yeniden yapılanmaya gitti.
- 03 Şub Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldırıyla ilgili 17 şüpheli yakalandı
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 17 şüpheli yakalandı. İstihbarat ve risk analizleri sonucunda DEAŞ yapılanması olan şüpheliler tespit edildi. Operasyon neticesinde örgütün Türkiye'ye yönelik planları akamete uğratıldı.