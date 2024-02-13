Son dakika DEAŞ haberleri, DEAŞ son dakika, son dakika DEAŞ
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Son Dakika DEAŞ

Son Dakika Deaş Haberleri

  • Manisa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
    19:24 Manisa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

    Manisa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli elektronik cihazlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

  • DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon
    15:39 DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon

    Bilecik'te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama müzekkeresi bulunan şahıslarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 3 kişi tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor.

  • MSB, Suriye'den yasa dışı geçişleri engelledi
    14:09 MSB, Suriye'den yasa dışı geçişleri engelledi

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ üyesi, 17 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

  • Bilecik'te terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
    11:44 Bilecik'te terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

    Bilecik'te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 kişiye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 3 şahıs cezaevine gönderilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

  • DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
    11:41 DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

    Kilis merkezli 3 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

  • Rusya Vatandaşı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Sahte Kimlikle Çalışırken Yakalandı
    11:27 Rusya Vatandaşı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Sahte Kimlikle Çalışırken Yakalandı

    Mersin'de DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A., Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Tutuklanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

  • DEAŞ'lı teröristin Akkuyu Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktı
    10:49 DEAŞ'lı teröristin Akkuyu Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktı

    Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DEAŞ'tan acil koduyla aranan Rus şüpheli Akkuyu Nükleer'de yakalandı
    10:33 DEAŞ'tan acil koduyla aranan Rus şüpheli Akkuyu Nükleer'de yakalandı

    Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ ile ilgili operasyonda aranan Rusya uyruklu şüpheliyi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle yakalayarak tutukladı. Şüphelinin yabancı uyruklu R.K adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi.

  • Kilis Merkezli DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
    09:48 Kilis Merkezli DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

    Kilis, Şanlıurfa ve Uşak illerinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör mermi ve örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.

  • Mersin Polisi DEAŞ Şüphelisini Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Yakaladı
    09:19 Mersin Polisi DEAŞ Şüphelisini Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Yakaladı

    Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ ile ilgili operasyonda aranan Rusya uyruklu şüpheliyi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle yakalayarak tutukladı. Şüphelinin yabancı uyruklu R.K adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi.

  • Kocaeli'de PKK ve DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı
    18:16 Kocaeli'de PKK ve DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı

    Kocaeli'nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

  • Kocaeli'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
    17:21 Kocaeli'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

    Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla yapıldı.

  • Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
    16:09 Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

    Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik çalışmalarda 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Mersin'deki PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
    15:21 Mersin'deki PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

    Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK ve DEAŞ'a yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 4 şüpheli, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

  • Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı
    14:21 Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı

    Şırnak'ta kolluk kuvvetlerinin PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarla PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetleri deşifre edilmeye çalışıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

  • Mersin ve Antalya'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
    10 Şub Mersin ve Antalya'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

    MERSİN merkezli 2 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 1'i sözde 'Şeriat hakimi' olarak faaliyet yürüten 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen materyal ve dokümanlar incelenmek üzere el konuldu.

  • Ankara Garı Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi
    10 Şub Ankara Garı Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

    Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler için 10 Ekim Barış Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve dava süreçleri yakından takip edildiği belirtildi. Ankara Garı saldırısı, ülke tarihinin en büyük saldırılarından biri olarak kaydedildi.

  • Kilis'te DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
    10 Şub Kilis'te DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

    Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu belirlenen A.İ. isimli şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

  • Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
    10 Şub Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

    Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik 5 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheliyi, PKK'ya yönelik operasyonda ise 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

  • Kilis'te DEAŞ Operasyonunda 1 Şahıs Tutuklandı
    10 Şub Kilis'te DEAŞ Operasyonunda 1 Şahıs Tutuklandı

    Kilis'te İl jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen A.İ. isimli şahıs tutuklandı.

  • Kilis'te DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
    10 Şub Kilis'te DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

    Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen A.İ. isimli şüpheli tutuklandı.

  • Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama
    09 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama

    Kırıkkale'de yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Irak Uyruklu Zanlı Tutuklandı
    09 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Irak Uyruklu Zanlı Tutuklandı

    Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H (35) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

  • Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı
    09 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

    Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.F.H. (35), gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Şüpheli M.F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Hükümlü Yakalandı
    09 Şub Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Hükümlü Yakalandı

    Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hüküm giymiş olan Suriye uyruklu bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. isimli hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

  • Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Tutuklandı
    09 Şub Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Tutuklandı

    Diyarbakır'da yapılan titiz çalışmalar sonucunda aranan DEAŞ üyesi firari hükümlü, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • DEAŞ Üyesi H.E. Diyarbakır'da Yakalandı
    09 Şub DEAŞ Üyesi H.E. Diyarbakır'da Yakalandı

    Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi H.E., operasyonla yakalandı. Suriye uyruklu olan H.E., tutuklandı.

  • Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı
    09 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı

    Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelikti. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Irak'ta DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı
    09 Şub Irak'ta DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı

    Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda Suriye uyruklu M.F.H. evinde yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

  • Irak'ta DEAŞ Üyesi Yakalandı
    09 Şub Irak'ta DEAŞ Üyesi Yakalandı

    Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde bulunan yabancı uyruklu bir şahıs, Kırıkkale'de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada delillere ulaşıldı ve şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Gözaltı
    09 Şub Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Gözaltı

    Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ Terör Örgütü'ne mensup olduğu şüphesiyle 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Irak uyruklu 6 şüpheli şehir merkezinde yakalandı. İki şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüphelinin ise sınır dışı edileceği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

  • Kırşehir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı
    09 Şub Kırşehir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı

    Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu belirtilen 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

  • Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Zanlıdan 2'si Adliyeye Sevk Edildi
    09 Şub Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Zanlıdan 2'si Adliyeye Sevk Edildi

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 33 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında Kırşehir'de gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından 4 zanlı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

  • Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama
    09 Şub Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama

    Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürütenlerin de olduğu öğrenildi.

  • Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 kişi tutuklandı
    09 Şub Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

    Mersin'de MİT ve polisin ortaklaşa yaptığı operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

  • Mersin'de, DEAŞ yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı (2)
    08 Şub Mersin'de, DEAŞ yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı (2)

    9 TUTUKLAMAMersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama
    08 Şub Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama

    Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. MİT Başkanlığı ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüpheliler arasında geçmişte silahlı faaliyet yürütenler ve DEAŞ istihbarat biriminde görev alanlar bulunuyor. Operasyon sonucunda 9 şüpheli tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
    08 Şub Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

    Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a yönelik gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yakalanan M.T., sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DEAŞ Operasyonunda Kayseri'de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
    08 Şub DEAŞ Operasyonunda Kayseri'de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

    DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-49' operasyonları kapsamında Kayseri'de 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

  • Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
    08 Şub Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

    Samsun'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi.

  • Samsun'da DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı
    08 Şub Samsun'da DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı

    Samsun'un Canik ilçesinde, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi M.T. bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu M.T.'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğunu belirledi. Şüpheli bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

  • Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir'de yakalandı
    08 Şub Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir'de yakalandı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan Tacikistan uyruklu T.B. isimli örgüt mensubu Çifteler ilçesinde yakalandı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi ve T.B. tutuklandı.

  • DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Çifteler'de Yakalandı
    08 Şub DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Çifteler'de Yakalandı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan örgüt mensubu Çifteler ilçesinde yakalandı. Operasyon sonucunda örgüt mensubuna ait dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

  • ESKİŞEHİR'de DEAŞ Üyesi Tacikistan Uyruklu Şahıs Tutuklandı
    08 Şub ESKİŞEHİR'de DEAŞ Üyesi Tacikistan Uyruklu Şahıs Tutuklandı

    ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu T.B., yakalanıp, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olan ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu T.B.'nin Çifteler ilçesinde olduğunu tespit etti. Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eve yapılan baskında T.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan T.B., işlemlerinin ardından tutuklandı. Öte yandan Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen Irak uyruklu S.M.H.H. yakalanıp, gözaltına alındı.

  • DEAŞ Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı
    08 Şub DEAŞ Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında kırmızı bültenle aranan bir şüpheli, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

  • Mersin'de DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
    08 Şub Mersin'de DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

    Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüphelilerin geçmişte silahlı faaliyet yürüttüğü ve DEAŞ istihbarat biriminde görev aldığı belirlendi.

  • 33 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 147 Şüpheli Yakalandı
    08 Şub 33 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 147 Şüpheli Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

  • Mersin'de DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı
    08 Şub Mersin'de DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı

    Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

  • Afyonkarahisar'da DEAŞ Şüphelilerine Operasyon: 17 Gözaltı
    08 Şub Afyonkarahisar'da DEAŞ Şüphelilerine Operasyon: 17 Gözaltı

    Suriye'nin Haseki bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şüpheli ile yurda giriş yasağı bulunan 13 kişi, Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Toplamda 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorguları devam ediyor.

  • DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 147 Şüpheli Yakalandı
    08 Şub DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 147 Şüpheli Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

  • İçişleri Bakanı: Kahramanlar-49 Operasyonu'nda 147 şüpheli yakalandı
    08 Şub İçişleri Bakanı: Kahramanlar-49 Operasyonu'nda 147 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' Operasyonu'nda 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova illerinde şüpheliler yakalandı.

  • 33 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 147 şüpheliye gözaltı
    08 Şub 33 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 147 şüpheliye gözaltı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 147 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova illerinde şüpheliler yakalandı.

  • Mersin'de DEAŞ yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
    08 Şub Mersin'de DEAŞ yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

    Mersin'de MİT ve polisin ortaklaşa yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü, şehirde yapılanma arayışında olduğu ve istihbarat biriminde görev aldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-49' operasyonunda 147 DEAŞ şüphelisi yakalandı
    08 Şub İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-49' operasyonunda 147 DEAŞ şüphelisi yakalandı

    - İçişleri Bakanı Yerlikaya: "33 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı"

  • Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı
    07 Şub Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

    Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu tespit edilen bir Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan arama sonucunda delillere ulaşıldı ve şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Kırıkkale'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Şüpheli Yakalandı
    07 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Şüpheli Yakalandı

    Kırıkkale'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaparken, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.A. isimli şüpheli operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

  • Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
    07 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

    Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Eylem Yapma İhtimali Olan Zanlı Gözaltına Alındı
    07 Şub Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Eylem Yapma İhtimali Olan Zanlı Gözaltına Alındı

    Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaparken Suriye uyruklu A.A'yı yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • MİT tarafından çökertilen DEAŞ'ın Horasan hücresine mensup 10 terörist tutuklandı
    06 Şub MİT tarafından çökertilen DEAŞ'ın Horasan hücresine mensup 10 terörist tutuklandı

    Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik yürütülen operasyonlarla çökertilen hücrenin 10 üyesi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan uzantısı olan Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 hücre üyesinden 10'u tutuklandı.

  • MİT Operasyonuyla DEAŞ Üyeleri Tutuklandı
    06 Şub MİT Operasyonuyla DEAŞ Üyeleri Tutuklandı

    MİT, İstanbul polisinin birlikte İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi 15 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DEAŞ Üyelerine Operasyon: 10 Tutuklama
    06 Şub DEAŞ Üyelerine Operasyon: 10 Tutuklama

    MİT, İstanbul polisinin birlikte İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi 15 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DEAŞ'ın Horasan Koluna Yönelik Operasyon: 10 Üye Tutuklandı
    06 Şub DEAŞ'ın Horasan Koluna Yönelik Operasyon: 10 Üye Tutuklandı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik yürütülen operasyonlarla çökertilen hücrenin 10 üyesi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda, DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan uzantısı olan Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 hücre üyesinden 10'u tutuklandı.

  • DEAŞ Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı
    06 Şub DEAŞ Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

    İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon kapsamında toplamda 23 adrese yönelik baskınlar düzenlenirken, 3 zanlı daha yakalandı.

  • DEAŞ Terör Örgütünü Finanse Eden 15 Şüpheli Yakalandı
    06 Şub DEAŞ Terör Örgütünü Finanse Eden 15 Şüpheli Yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün finansmanını sağladığı tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 Türk vatandaşı olan toplam 24 şüphelinin yakalanması hedeflenmektedir.

  • İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli gözaltına alındı
    06 Şub İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli gözaltına alındı
    06 Şub İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli gözaltına alındı
    06 Şub İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

  • Kilise saldırganının Interpol tarafından 190 ülkede arandığı ortaya çıktı
    05 Şub Kilise saldırganının Interpol tarafından 190 ülkede arandığı ortaya çıktı

    28 Ocak günü İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden saldırganın, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği bombalı saldırının şüphelilerinden biri olduğu ve Interpol tarafından 190 ülkeden aranan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Saldırganın daha önce de İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısında yer aldığı belirtildi.

  • Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
    05 Şub Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ilgili il ve birimlere teslim edilirken, 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
    05 Şub Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

    Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'a yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda cep telefonları, bilgisayar ve sim kartlar ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
    05 Şub Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

    Şanlıurfa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

  • MİT ve polis DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
    05 Şub MİT ve polis DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

    Mersin'de MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin geçmişte örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları belirlendi.

  • Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
    05 Şub Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

    Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 2 zanlı DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Zanlıların yurda başka ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri ve örgüt mensuplarına yardımda bulundukları tespit edildi.

  • Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
    05 Şub Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

    Mersin'de MİT ve polisin ortak operasyonunda DEAŞ terör örgütü üyeleri olan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin geçmişte örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ve Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları belirlendi.

  • Mersin'de DEAŞ hücre evi yapılanmasına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
    05 Şub Mersin'de DEAŞ hücre evi yapılanmasına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

    Mersin'de MİT ve polisin yürüttüğü çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan biri kadın 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Örgüt üyesi olan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Mersin'de DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan 2 şüpheli tutuklandı
    05 Şub Mersin'de DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan 2 şüpheli tutuklandı

    Mersin'de MİT ve polisin yürüttüğü çalışma sonucunda terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan biri kadın 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Tutuklanan şüpheliler, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.

  • MİT, DEAŞ'ın Horasan Yapılanmasına Darbe Vurdu
    04 Şub MİT, DEAŞ'ın Horasan Yapılanmasına Darbe Vurdu

    MİT, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenleyerek, örgütün sözde Horasan yapılanmasının eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine ağır darbe vurdu. Operasyon sonucunda, Türkiye'ye yönelik planları engellendi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. MİT'in son 3 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda DEAŞ yöneticileri de dahil olmak üzere birçok terörist etkisiz hale getirildi.

  • MİT, DEAŞ Üyelerine Yönelik Operasyon Detayları Ortaya Çıktı
    04 Şub MİT, DEAŞ Üyelerine Yönelik Operasyon Detayları Ortaya Çıktı

    MİT'in İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilişkili DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyonlar sonucunda terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetleri akamete uğratıldı ve örgüt zayıflatıldı.

  • MİT'in DEAŞ'ın Horasan Örgütü Üyelerine Yönelik Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı
    04 Şub MİT'in DEAŞ'ın Horasan Örgütü Üyelerine Yönelik Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı

    MİT'in İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilişkili DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 17 şüpheli yakalandı ve DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetleri akamete uğratıldı. Ayrıca, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'nin kısa süreliğine Afrin Cinderes'te bulunduğu tespit edildi ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanması zayıfladı ve terör örgütü yeniden yapılanmaya gitti.

  • Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldırıyla ilgili 17 şüpheli yakalandı
    03 Şub Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldırıyla ilgili 17 şüpheli yakalandı

    MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 17 şüpheli yakalandı. İstihbarat ve risk analizleri sonucunda DEAŞ yapılanması olan şüpheliler tespit edildi. Operasyon neticesinde örgütün Türkiye'ye yönelik planları akamete uğratıldı.

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