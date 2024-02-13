Son Dakika Deaş Haberleri

04 Şub 04 Şub

MİT, DEAŞ'ın Horasan Yapılanmasına Darbe Vurdu

MİT, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenleyerek, örgütün sözde Horasan yapılanmasının eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine ağır darbe vurdu. Operasyon sonucunda, Türkiye'ye yönelik planları engellendi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. MİT'in son 3 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda DEAŞ yöneticileri de dahil olmak üzere birçok terörist etkisiz hale getirildi.