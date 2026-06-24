İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler - Son Dakika
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İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler

İngiltere\'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler
24.06.2026 10:25
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İngiltere-Gana maçının ardından konuşan Gana Teknik Direktörü Carlos Queiroz, verilmediğini düşündüğü penaltı nedeniyle VAR'a tepki gösterdi. Queiroz, "VAR kahve içmeye gitti" sözleriyle dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana karşı karşıya geldi. ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler

QUEIROZ'DAN PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gana Teknik Direktörü Carlos Queiroz, hakem yönetimini eleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Gana lehine verilmediğini düşündüğü penaltı pozisyonuna ilişkin, "İngiltere şanslıydı, Gana'nın penaltısının verilmediği anlarda VAR kahve içmeye gitti." ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler

PUANLAR PAYLAŞILDI

Gruptaki ikinci maçlar sonunda İngiltere ile Gana sahadan birer puanla ayrıldı. Mücadelede iki takım da gol bulamazken, karşılaşma 0-0 sona erdi.

Carlos Queiroz, Dünya Kupası, İngiltere, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler - Son Dakika
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