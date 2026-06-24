İngiltere\'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana karşı karşıya geldi. ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

QUEIROZ'DAN PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gana Teknik Direktörü Carlos Queiroz, hakem yönetimini eleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Gana lehine verilmediğini düşündüğü penaltı pozisyonuna ilişkin, "İngiltere şanslıydı, Gana'nın penaltısının verilmediği anlarda VAR kahve içmeye gitti." ifadelerini kullandı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Gruptaki ikinci maçlar sonunda İngiltere ile Gana sahadan birer puanla ayrıldı. Mücadelede iki takım da gol bulamazken, karşılaşma 0-0 sona erdi.