2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana karşı karşıya geldi. ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gana Teknik Direktörü Carlos Queiroz, hakem yönetimini eleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Gana lehine verilmediğini düşündüğü penaltı pozisyonuna ilişkin, "İngiltere şanslıydı, Gana'nın penaltısının verilmediği anlarda VAR kahve içmeye gitti." ifadelerini kullandı.
Gruptaki ikinci maçlar sonunda İngiltere ile Gana sahadan birer puanla ayrıldı. Mücadelede iki takım da gol bulamazken, karşılaşma 0-0 sona erdi.
Son Dakika › Dünya Kupası › İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler - Son Dakika
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