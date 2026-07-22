Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Bu adamın orada ne işi var?

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın görkemli finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, sahada sergilenen futbol kadar maç sonrasında ortaya çıkan görüntüler de dünya gündemine oturdu.

STADYUMUN ÇATISINDA KESKİN NİŞANCI

Dev finale ev sahipliği yapan stadyumda çekilen ve günler sonra sosyal medyaya düşen bir video futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı. Stadyumun çatısına konumlandırılmış bir keskin nişancının (sniper) yer aldığı görüntüler kısa sürede viral oldu. Videoyu gören binlerce kullanıcı, "O adamın orada ne işi var?" ve "Futbol maçında böyle bir önleme gerek var mı?" sorularını sormaya başladı.

GÜVENLİK UZMANLARINA GÖRE BU DURUM NORMAL

Güvenlik uzmanları ise bu durumun şaşırtıcı olmadığını ifade ediyor. Dünya Kupası finali gibi milyarlarca insanın takip ettiği, üst düzey devlet adamlarının ve dünyaca ünlü isimlerin tribünde yer aldığı dev organizasyonlarda yüksek seviyeli protokol güvenlik protokolleri uygulanıyor. Keskin nişancılar, olası bir terör, drone veya hava tehdidine karşı "yüksek seviye koruma" stratejisinin standart bir parçası olarak çatı katlarında konuşlandırılıyor.