2023'e saatler kaldı! İşte yeni yıla en erken ve en geç girecek ülkeler

2022'nin son gününü yaşarken yeni yıla da saatler kaldı. Tüm dünya yeni yıl kutlamalarına hazırlanırken her ülke saat dilimlerinde oluşan farklılıktan dolayı farklı saatlerde yeni yıla girecek. İşte en erken ve en geç yeni yıla girecek ülkeler.
Dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati'dir. Bu ülkeler Türkiye saati ile 13.00, Yeni Zelanda ile Fiji 14.00, Avustralya 16.00 ve Çin ise Türkiye saati ile 19.00'da yeni yıla girecek.
Birden fazla saat dilimi kullanan Rusya'da bazı bölgeler Türkiye saatiyle 20.00'de yeni yılı kutluyor. Saat 20.00'de yeni yıla girecek ülkeler arasında Endonezya, Tayland, Cibuti, Vietnam yer alıyor.
Yeni yıla saat farkından dolayı bir gün sonra girecek ülkelerde var. Baker ve Howland adaları Türkiye'de tarih 1 Ocak 2023 ve saat 15.00 iken yeni yıla girmiş olacak. Bu iki ada yeni yıla en geç giren ülkeler olacak.
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