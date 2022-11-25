İşte Elon Musk'ın Twitter'daki tik planı: Şirketler için altın, hükümetler için gri renk tik olacak

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Milyarder iş insanı Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da ücretli mavi tik uygulamasında yeniden düzenlemeye gidiliyor. 2 Aralık'ta Twitter Blue hizmetini yeniden başlatacağını duyuran Musk, düzenlemenin ayrıntılarını bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta paylaştı.

ŞİRKETLER İÇİN ALTIN, HÜKÜMETLER İÇİN GRİ TİK

Şirketler için altın, hükümetler için gri renkli tiklerin geleceğini belirten Musk, "Gecikme için özür dileriz, Doğrulama hizmetini geçici olarak önümüzdeki hafta Cuma günü kullanıma sunuyoruz. Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için isemavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli" ifadelerini kullandı.

BİREYSEL HESAPLARDA MAVİ TİK

Yeni doğrulama işaretleri hakkında ayrıntılı açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyleyen Musk, "Neyin 'kayda değer' olduğuna karar vermek çok öznel olacağından, doğrulanan tüm bireyselhesaplarda aynı mavi onay işareti olacaktır. Bireyler, bir kuruluş tarafından doğrulanırsa, o kuruluşa ait olduklarını gösteren ikincil küçük bir logoya sahip olabilirler. Daha uzun açıklama haftaya gelecek" dedi.

MANUEL OLARAK DOĞRULANACAK

Milyarder iş insanı, ileriye dönük olarak, tik işareti platformda görünmeden önce, tüm hesapların Twitter'daki bir ekip tarafından manuel olarak doğrulanacağını kaydetti.

SAHTE HESAPLAR ÇOĞALMIŞTI

Öte yandan Musk, sahte hesapların artması nedeniyle ayda 8 dolarlık (yaklaşık 150 TL) Twitter Blue abonelik hizmetini duraklatmak zorunda kalmıştı. Musk çalışanlarına herkesin katıldığı bir toplantıda, kimlik taklidi ve mavi tikleri alan sahte hesaplarla mücadele edebileceklerinden emin olana kadar Twitter'ın hizmeti yeniden başlatmayacağını belirtmişti.