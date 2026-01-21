5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı\'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı
21.01.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'nda dün üzerinde yüzücü kıyafeti ile bulunan cesedin kimliği belli oldu. Cansız bedenin 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedini denizden çıkardı.

SIR ÇÖZÜLDÜ

Üzerinde mayo olduğu ve vücut bütünlüğünün bozulduğu öğrenilen ceset kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.

Cansız bedenin 24 Ağustos'ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi.

5 AYDIR ARANIYORDU

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı, Güncel, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya 5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:45:40. #7.11#
SON DAKİKA: 5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.