6 ay kalacaklar! Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine çıkacak ekibini tanıttı

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Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Başkan Yardımcısı Lin Şiçiang, düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-13" uzay görevi ile yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi kamuoyuna açıkladı. Uzay istasyonuna düzenlenecek ikinci insanlı sefer olan göreve, taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'nun yer alacağı bildirildi.

6 AY BOYUNCA YÖRÜNGEDE KALACAKLAR

Şencou-13 uzay mekiği, 16 Ekim'de yerel saatle 12.23'te (TSİ 07.23) fırlatılacak. Taykonot ekibi, Çin uzay programı için rekor 6 aylık süre boyunca yörüngede kalarak istasyonda görev yapacak. Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına çıktı.

"UZAY SEFERİ KAHRAMANI" DA EKİPTE

Seferin komutanlığını üstlenecek Cai, daha önce 2008'te Dünya yörüngesini kateden "Şıncou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. 55 yaşındaki Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.

UZAYA ÇIKAN İKİNCİ ÇİNLİ KADIN

Ekibin ikinci kıdemli üyesi kadın taykonot Vang ise 2013'te Dünya yörüngesini kat eden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Şıncou-10" seferine katılarak, 2012'de "Şıncou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından, uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.

Wang, en son sekiz yıl önce, kızının doğumundan üç yıl önce uzaya gitmişti. Çinli kadın taykonot Wang, Tiangong-1 uzay laboratuvarında uçan bir su damlasına yansıyan görüntüsüyle tüm dünyada manşetlere çıkmıştı.