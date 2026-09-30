7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü - Son Dakika
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7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

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7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü
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Hırvatistanlı Frane Selak, tren ve otobüs kazalarından uçaktan düşmeye, otomobil yangınlarından uçurumdan yuvarlanmaya kadar birçok felaketten sağ kurtulduğunu anlatarak “dünyanın en şanslı adamı” olarak tanındı. 7 kez ölümden döndüğü söylenen Selak'ın şansı sonunda piyangoda da yüzüne güldü ve yaklaşık 1 milyon dolarlık ikramiye kazandı.

Hırvatistanlı müzik öğretmeni Frane Selak'ın sıra dışı yaşam öyküsü yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Tren kazasından uçaktan düşmeye, otomobil yangınlarından otobüs kazasına kadar birçok kez ölümle burun buruna geldiğini anlatan Selak, tüm bunların ardından piyangodan yaklaşık 1 milyon dolar kazanarak “dünyanın en şanslı adamı” olarak tanındı.

İLK BÜYÜK KAZASI TRENDE YAŞANDI

Selak'ın kendi anlatımına göre ölümle ilk büyük karşılaşması 1962 yılında gerçekleşti. Saraybosna'dan Dubrovnik'e giden trende bulunan Selak, trenin raydan çıkarak buz gibi bir nehre düşmesiyle büyük bir felaketin ortasında kaldı.

Selak, vagonun penceresinden çıkarak kıyıya yüzdüğünü ve hipotermi, şok ve çeşitli yaralanmalara rağmen hayatta kaldığını anlattı.

UÇAKTAN DÜŞTÜĞÜNÜ ANLATTI

Selak'ın iddiasına göre bir yıl sonra bu kez çok daha sıra dışı bir olay yaşandı. 1963'te yolculuk yaptığı uçağın kapılarından biri havada açıldı ve Selak uçaktan dışarı savruldu.

7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

Uçağın daha sonra düştüğünü söyleyen Selak, kendisinin ise bir saman yığınının üzerine düşerek hayatta kaldığını ileri sürdü. Ancak bu olaya ilişkin bağımsız resmi kayıtlara ulaşılamaması nedeniyle anlatının doğruluğu yıllardır tartışılıyor.

OTOBÜS NEHRE DÜŞTÜ, OTOMOBİLLERİ YANDI

Selak'ın anlattığı talihsizlikler bununla da bitmedi. Bindiği bir otobüsün nehre sürüklendiğini ve bu kazadan da kurtulduğunu söyleyen Selak, ilerleyen yıllarda iki ayrı otomobil yangını yaşadığını anlattı.

Olaylardan birinde kullandığı otomobilin seyir halindeyken alev aldığı, diğerinde ise Selak'ın araç patlamadan hemen önce dışarı çıkmayı başardığı aktarıldı.

BU KEZ OTOBÜS ÇARPTI

Takvimler 1995'i gösterdiğinde Selak'ın başına bu kez Zagreb'de başka bir kaza geldi. Selak, kendisine bir otobüsün çarptığını ancak kazadan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıl sonra ise otomobiliyle dağ yolunda ilerlerken karşısına çıkan başka bir araçtan kaçmak için manevra yaptığını ve aracının uçuruma yuvarlandığını anlattı. Selak, otomobilden ayrılmayı başarıp bir ağaca tutunarak ölümden kurtulduğunu öne sürdü.

7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

7 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ SÖYLENDİ

Tren, uçak ve otobüs kazaları, iki otomobil yangını ve uçurumun kenarında yaşanan olaylarla birlikte Selak'ın yedi kez ölümden döndüğü anlatısı dünya çapında yayıldı.

Ancak Selak'ın anlattığı kazaların tamamı bağımsız resmi kayıtlarla doğrulanmış değil. Olayların tarihleri ve ayrıntıları da farklı kaynaklarda değişiklik gösteriyor.

BU KEZ ŞANS YÜZÜNE GÜLDÜ

Selak'ın hayatındaki en büyük sürpriz ise 2003 yılında geldi. Yıllarca ölümcül kazalardan sağ çıktığını anlatan Selak, Hırvatistan'da oynadığı piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı.

Kazandığı miktar farklı kaynaklarda değişmekle birlikte, ikramiyenin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtildi. Böylece yıllarca inanılmaz kazalarla anılan Selak, bu kez servet değerindeki piyango ikramiyesiyle dünya basınının dikkatini çekti.

SERVETİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DAĞITTI

Selak'ın kazandığı parayla ilk olarak ev ve otomobil gibi çeşitli varlıklar satın aldığı, sonraki yıllarda ise servetinin önemli bölümünü ailesine, arkadaşlarına ve farklı amaçlar için dağıttığı aktarıldı. 2010'a gelindiğinde daha sade bir yaşam sürmeyi seçen Selak'ın maddi varlıklarının büyük kısmından vazgeçtiği belirtildi.

1929'da Hırvatistan'da doğan ve müzik öğretmenliği yapan Frane Selak, 2016 yılında hayatını kaybetti. Yaşadığını söylediği kazaların tamamı doğrulanamasa da sıra dışı öyküsü ve ardından gelen piyango ikramiyesi, onun yıllarca “dünyanın en şanslı adamı” olarak anılmasına neden oldu.

HırvatistanOtomobilDünyaSon Dakika

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