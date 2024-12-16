90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor - Son Dakika
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90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor

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Hint Okyanusu'ndaki Fransız Mayotte Adası'nı vuran Siklon Chido'nun yıkıcı etkisi giderek artıyor. Saatte 219 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla vuran siklon, son 90 yılın en güçlü fırtınası olarak kaydedildi. Yetkililer, ölü sayısının bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

16.12.2024 09:56  Güncelleme: 10:07
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Hint Okyanusu'ndaki Fransız adasını vuran Siklon Chido'da korkunç bilanço giderek artıyor. Yetkililer, ölü sayısının bine ulaşabileceğini açıkladı.

Saatte 219 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla Mayotte Adası'nı vuran siklon, son 90 yılın en güçlü fırtınası olarak kayıtlara geçti. Mayotte Valisi Francois-Xavier Bieuville, "Bu felaketin şiddeti göz önüne alındığında, ölü sayısının binleri bulabileceğinden endişe ediyoruz" dedi.

Kategori 4 şiddetindeki siklonun ardından adanın ana havalimanı ve hastanesi kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda ev çatısız kalırken, ağaçlar köklerinden söküldü. İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 246 kişi yaralandı. Dokuz kişinin durumu ise kritik.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, can kaybının çok daha yüksek olmasından endişe ettiklerini belirtti. Yeni Fransız Başbakanı Francois Bayrou ise özellikle adanın yoksul kesimlerinde yaşayan halkın durumunun ciddi olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, siklonun ardından oluşan su birikintileri nedeniyle bölgede kolera, dang humması ve sıtma gibi salgın hastalıkların yayılabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Fransız ordusu bölgeye intikal ederken, 1600'den fazla polis ve jandarma görevlisi kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Askeri uçak ve gemilerle bölgeye acil yardım malzemeleri sevk ediliyor.

Afrika'nın doğu kıyısından 800 kilometre uzaklıkta bulunan ve Fransa'nın en yoksul bölgesi olan Mayotte'un yanı sıra, Komorlar ve Madagaskar adaları da siklondan ağır hasar gördü. Yetkililer, kaos ortamında yağma olaylarının yaşanmasından da endişe ediyor.

Meteo-France yetkililerinin "son 90 yılın en şiddetli fırtınası" olarak nitelendirdiği Siklon Chido'nun ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor

Fransa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdem Akca:
    İnşallah beter olurlar 5 9 Yanıtla
  • agrasif laz:
    ALLAH SAYİLARİNİ ARTİRSİN 3 4 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Allah affetsin inşallah 2 3 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Geçmis olsun 1 1 Yanıtla
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