94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

07.03.2026 13:56
ABD'nin Louisiana eyaletinde 22 yaşındaki Jeremiah Taylor, 94 yaşındaki bir kadına tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Saldırıda yaşlı kadının kemiklerinin kırıldığı belirtilirken, şüphelinin daha önce de tecavüz, hırsızlık ve izinsiz giriş suçlarından gözaltına alındığı ancak son davasının savcılık tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Baton Rouge kentinde yaşanan olay kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. 22 yaşındaki Jeremiah Taylor, 94 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.

KEMİKLERİ KIRILDI

Yetkililer, saldırının son derece ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Edinilen bilgilere göre saldırıya uğrayan yaşlı kadının olay sırasında kemiklerinin kırıldığı bildirildi.

POLİS ŞEFİNDEN SERT TEPKİ

Baton Rouge Polis Şefi TJ Morse, düzenlediği basın toplantısında olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Morse'un, şüphelinin geçmişi nedeniyle oldukça öfkeli olduğu görüldü.

Polis şefi, Jeremiah Taylor'ın daha önce de tecavüz, hırsızlık ve izinsiz giriş suçlarından gözaltına alındığını ancak son tutuklamasının savcılık tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Morse, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu durum departmanımız ve polis memurlarımız için büyük bir hayal kırıklığı kaynağı. Bunun neden gerçekleştiğiyle ilgili soruları yargı sistemine sormanız gerekiyor."

SAVCILIK KARARI TARTIŞMA YARATTI

WAFB 9'un aktardığına göre, Taylor'ın en son gözaltı sürecinin Bölge Savcısı Hillar Moore'un ofisi tarafından düşürüldüğü belirtildi. Olayın ardından hem polis teşkilatı hem de kamuoyu, şüphelinin daha önceki suçlamalarına rağmen serbest kalmış olmasının nasıl mümkün olduğu sorusuna yanıt arıyor.

  @abdyrahym @abdyrahym:
    dexter lazim bunun gibilere
